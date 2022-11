Los votos del PSOE, el PAR y Cs logran sacar adelante una modificación de créditos para pagar las fiestas de Andorra

El PSOE, el PAR y Cs lograron este lunes que el pleno del Ayuntamiento de Andorra aprobara una modificación de créditos para detraer de los presupuestos 375.000 euros que iban con destino a la mejora de la avenida de Teruel para poder sufragar 250.000 euros en “actuaciones artísticas y musicales”, principalmente de las fiestas de San Macario, así como 125.000 euros en “mejora de otras infraestructuras”, sin más especificación. Elijo Andorra e IU volvieron a pedir la dimisión del equipo de gobierno por “improvisación, caos e irresponsabilidad en la gestión”.

La oposición recordó las irregularidades en la contratación de las últimas fiestas que la secretaria y el PP han trasladado a la Fiscalía. El gasto de la partida anual de Festejos (208.000 euros) va camino de duplicarse, por lo que ayer hubo que aprobar esa modificación de créditos porque “hay que pagar a la gente”, defendió el alcalde accidental, Joaquín Bielsa, que achacó el incremento de presupuesto a que los espectáculos y su montaje han subido “hasta límites insospechados”. Justificó que se elimine de los presupuestos la remodelación de la avenida de Teruel porque “no daba tiempo a ejecutarla” este año.

“El equipo de gobierno va a salto de mata”, denunció Donoso, que pidió al PSOE-PAR que “dimitan y se vayan”, y les advirtió que no intenten saltarse los reparos de Secretaría e Intervención “porque habría malversación” de fondos.

Raúl Romero (IU) señaló al equipo de gobierno por gastarse el dinero de los vecinos de la calle Teruel “con alevosía”. “El sobrecoste del 220% en actuaciones musicales es de las cosas más graves que han sucedido en la legislatura”, manifestó Villanueva (IU). “Los trabajadores tienen que cobrar”, insistió Galve. “¿Que es vergonzoso? En mayo el pueblo lo dirá”, zanjó.

Esther Peirat vota distinto a Ciércoles

Cabe resaltar que Esther Peirat, que conforma el grupo municipal del PAR junto a Juan Ciércoles, votó contra la modificación de créditos para suplementar la partida de fiestas con 250.000 euros al parecerle “prematura” y no estar suficientemente “justificado” el destino concreto de esos fondos.

“El voto en contra no significa que no esté de acuerdo en celebrar los eventos de Navidades y que no esté de acuerdo en pagar” a las empresas que trabajaron en fiestas, algunas con contratos presuntamente verbales, “pero hay que hacerlo como nos marquen Secretaría e Intervención, es decir, conforme nos marque la ley”, argumentó Peirat en declaraciones a este periódico.

“A día de hoy, y con lo que tenemos encima de la mesa, hay que ser muy prudentes y seguir escrupulosamente las recomendaciones técnicas”, insistió la edil, quien por otra parte recalcó: “Que en un momento dado haya una discrepancia de voto” en el seno del PAR y del equipo de gobierno “no significa que haya ninguna fractura”.