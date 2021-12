Partido Popular y Partido Aragonés rechazarán el presupuesto de Alcañiz si se invierte en los torreones

Los grupos políticos de la oposición en el Ayuntamiento de Alcañiz votarán en contra del proyecto de presupuestos que el equipo de gobierno PSOE-Cs-Ganar llevará esta noche a pleno para su aprobación. La Comisión de Hacienda dictaminó el último borrador este lunes con los votos en contra del grupo popular (PP) y la abstención del grupo aragonés (PAR), que en el pleno rechazará la propuesta definitiva.

Para que los dos grupos de la oposición modifiquen su postura de cara al debate de esta noche mucho tendrían que cambiar las cosas. Una de las lineas rojas que tanto PP y PAR han establecido para modificar su voto es la inversión en los torreones del río, donde se llevará a cabo un proyecto de reforma que tendrá un coste cercano a los 700.000 euros para adecuar este espacio como aulario para la Uned, que este curso ha iniciado su andadura de manera provisional en Alcañiz en un aula del TechnoPark.

Aunque el equipo de gobierno ha aceptado algunas de las enmiendas de los dos partidos en la oposición, ni a PP ni al PAR les parecen suficientes. Además, ambos partidos defienden la construcción de una nueva piscina climatizada, proyecto que plantearon ambos cuando gobernaron en el último mandato y que, según aseguran, está redactado a falta de que se dote económicamente una partida y se saque a licitación la obra.

“Hemos incorporado una enmienda para que se dote una partida económica para la construcción de la piscina, pero ha sido rechazada, a pesar de que el proyecto ya está redactado”, afirmó el portavoz del PP, Nacho Carbó, quien consideró que ésta sí sería “una inversión rentable socialmente, porque la piscina es una instalación por la que pasa mucha gente, de todas las edades, de distintos ámbitos, ancianos, niños y personas que realizan actividades terapéuticas”, indicó. Además, la actual de Alcañiz “se encuentra obsoleta”.

Por el contrario, para el PP “presupuestar más de 600.000 euros en la adecuación de los torreones del río, donde ya se gastaron en su momento 700.000 euros, y para poner en marcha un servicio como la Uned que no es de la competencia del Ayuntamiento de Alcañiz nos parece un despropósito”, según declaró el concejal popular. La inversión, según Carbó, “no es proporcional al servicio”. El edil hizo hincapié en que considera “bueno tener la Uned en Alcañiz, pero no en estas condiciones”. A su juicio, “el equipo de gobierno no nos ha hecho partícipes de esa decisión, con una inversión que hipoteca todo el capítulo de inversiones”.

Otras medidas

Los populares presentaron enmiendas al borrador del equipo de gobierno dirigidas a la reparación de caminos, donde consideran que “se puede hacer un mayor esfuerzo más allá de los 150.000 euros presupuestados en 2022”, opinó Carbó. Esta cifra, aún así, “está maquillada por una inversión importante y puntual como es la mejora del camino de la Cuesta de Maella, una obra que hay que hacer por procedimiento de urgencia”.

Por otra parte, al PP le “llama la atención” en el capítulo de ingresos, la partida de 17.000 euros más de recaudación contemplada “por multas de la Policía Local”, apuntó el edil. Según Carbó, “el equipo de gobierno tiene previsto contratar a una empresa externa para que se encargue de la recaudación de multas a cambio del 50% de comisión; si han presupuestado más que el año pasado es que tienen previsto poner más multas, lo que consideramos que tiene un gran un afán recaudatorio”.

Por otra parte, el concejal del PP se mostró satisfecho con que se haya recogido la inversión del césped del campo de fútbol en estos presupuestos, si bien puntualizó que “este gasto ha habido que hacerlo por una chapuza del equipo de gobierno con el proyecto anterior, puesto que esa obra tendría que estar ya ejecutada e inaugurada”.

Por último, enfatizó que “el capítulo de inversiones es muy limitado, se centra en los torreones, en el campo de fútbol y en cuatro calles “. Además, recordó que su grupo ha solicitado que “las retribuciones del personal liberado aparezcan detalladas tal y como se hacía años atrás, en un ejercicio de transparencia”.

Enmiendas

En cuanto al PAR, Eduardo Orrios, portavoz del grupo, reconoció que el equipo de gobierno ha aceptado algunas de las enmiendas de los aragonesistas, aunque consideró que “esas partidas ya estaban infradotadas como es el caso de la reparación de caminos, donde se han añadido ahora 50.000 euros más”.

Según el portavoz aragonesista, “habíamos pedido aumentar 60.000 euros en vías urbanas y han aceptado 40.000 adicionales”. Aún con todo, consideró que “nos resulta imposible votar a favor de este borrador de presupuestos si se mantiene la inversión planteada en los torreones, donde se van a gastar 700.000 euros, una cantidad similar a la que ya se invirtió en su momento”. El portavoz del PAR explicó que “se ha proyectado en los torreones la instalación de una cámara con ventilación continua con un aire acondicionado que funcionará 24 horas y no creemos que eso sea la solución para la desaparición de las humedades que tiene ese edificio”. Enfatizó que su grupo defiende que “se puede hacer un lavado de cara a esas instalaciones para utilizarlas para alguna cosa, pero no es el espacio más adecuado para convertirse en aula de la Uned”, añadió.

El PAR, dijo Orrios, “defiende que la Uned esté en Alcañiz, pero los torreones no son la mejor ubicación; tenemos otros edificios como el Casino que podrían albergar las instalaciones, e invertir 700.000 euros allí es echar el dinero a un pozo sin fondo ni solución”, opinó.

Desfibriladores

En cuanto al resto de las enmiendas del los aragonesistas, Orrios señaló que “no se nos ha aceptado prácticamente nada”. Una de ellas consistía “en la compra de tres desfibriladores para colocar en la plaza de Santo Domingo, en el recinto ferial, donde se practican actividades deportivas, y en el centro de la ciudad, y se nos ha rechazado, a pesar de que no era una partida económica elevada como para no aceptarlo”.

Para el portavoz aragonesista, “no nos cabe en la cabeza que se quieran abordar proyectos faraónicos como es el del vial del barrio de Santiago, que obligará al Ayuntamiento a gastar 8 millones de euros y no se pueda construir una nueva piscina climatizada para la que ya está el proyecto hecho”.

Convenios

Por otra parte, recordó que su grupo propuso redactar un convenio de colaboración con la cofradía de Santa Bárbara para arreglar el muro que se cayó el año pasado como consecuencia de las tormentas. Se trata, según dijo, “de un acuerdo similar al que se firma con la cofradía de Pueyos, pero tampoco lo han aceptado”. De la misma manera se refirió a los convenios que se firmaban directamente con entidades como Frente de Aragón o Cabriante, que “ahora tienen que ir a concurrencia competitiva, cuando se trata de asociaciones muy singulares”.