Protesta frente al Ayuntamiento de Andorra por la privatización de la limpieza viaria

Alrededor de medio centenar de trabajadores del Ayuntamiento de Andorra participaron este viernes en la concentración convocada por los sindicatos CCOO y UGT en protesta por la externalización del servicio de limpieza viaria que fue aprobada la semana pasada por el pleno.

Las dos organizaciones sindicales con representación en la mesa de negociación denunciaron la situación de precariedad en la que se encuentra el servicio desde hace meses, pues cuenta ahora mismo con solo una trabajadora a jornada completa y otra con una jornada parcial en activo.

Las otras dos empleadas vinculadas a la limpieza viaria de Andorra están o con permiso o de baja y sus puestos no se han cubierto desde que se encuentran en esta situación, según denunciaron Silvia Beltrán (CCOO) y Bartolomé Pérez (UGT), los dos representantes sindicales de los trabajadores municipales.

Ambos enfatizaron que la brigada de limpieza viaria está bajo mínimos y que “se está dejando morir”, porque “no se repara la maquinaria barredora y no se cubren las bajas del personal, y esto no solo está ocurriendo con este servicio, sino con otros”, denunciaron. En similar situación se encontraría el servicio de jardinería, formado por seis personas y “donde solamente quedan tres”, denunciaron. Según los representantes sindicales esta dejadez en el mantenimiento se estaría produciendo desde hace “años” y por “un cúmulo de circunstancias el servicio se está quedando cojo”, enfatizaron.

Sin comunicación

Tanto Beltrán como Pérez lamentaron que los dos representantes sindicales tuvieran que enterarse de la privatización del servicio “a través de redes sociales”, cuando “el convenio colectivo del Ayuntamiento de Andorra y el estatuto de los trabajadores establece que este tipo de decisiones han de comunicarse a la mesa de negociación”. Es por ello que se preguntaron “qué ocurrirá con las trabajadoras que están asignadas a la limpieza viaria, dos de las cuáles son temporales y dos fijas” si se lleva a cabo la externalización.

Por otra parte, lamentaron que “el servicio se haya dejado morir poco a poco, bien porque no se reponían las bajas, no se sustituía al personal ni se contrataba a nadie nuevo y porque no se arregla la maquinaria”. En este sentido, se mostraron sorprendidos de que el equipo de gobierno señalara en el último pleno que son necesarias seis personas para realizar la limpieza viaria en Andorra: “Si se necesitan seis personas en este departamento, cómo es que de las cuatro en plantilla solamente hay trabajando una persona y media y no se han cubierto las bajas”, se preguntaron. En relación a ello, hicieron hincapié en que “una de las empleadas ha estado trabajando siete días a la semana y sin descansos prácticamente durante tres meses”.

A juicio de los dos representantes sindicales, la externalización del servicio “es la postura más cómoda y la más injusta” .

Tanto Silvia Beltrán como Bartolomé Pérez consideraron que “esta medida es el inicio de un proceso de privatización que puede continuar con otros servicios que también están bajo mínimos, y por ello manifestamos nuestro rechazo más profundo”, añadieron. Advirtieron de que “este tipo de privatizaciones suponen una disminución de las condiciones laborales y va en detrimento de los derechos de las trabajadoras”. Además, se mostraron convencidos de que “si se cubrieran las bajas como es debido se prestaría en condiciones de mucha mayor calidad”.