Reactiva Pyme logra que 9 empresas de Alcañiz mejoren producción y reduzcan costes

La consultora Socotec presentó en el salón de plenos del Ayuntamiento de Alcañiz las conclusiones del programa Reactiva Pyme, cuya andadura empezó el año pasado y en el que han participado nueve empresas de distinto tamaño y sectores de la capital bajoaragonesa (una dejó el programa a los pocos meses de empezar). Tras un primer diagnóstico de situación y un calendario formativo, se han implementado mejoras productivas, reducido costes y suprimido deficiencias en las empresas que han participado en el programa, tal y como se puso de manifiesto en la jornada.

La consultora contratada partió de sistemas de análisis conocidos como son los modelos DAFO y Canvas. El primero evalúa las fortalezas y debilidades internas de cada organización, las oportunidades y amenazas a las que se enfrenta, mientras que el segundo está enfocado a diseñar y analizar los componentes de un negocio modelo.

Según explicó Sergio Gracia, experto de sostenibilidad e innovación en la consultora, cada empresa ha trabajado en un objetivo concreto de mejora productiva. El proceso formativo “ha permitido que estas empresas, que pertenecían a sectores industriales, pero también del ámbito de la distribución, la hostelería y el transporte, se dieran cuenta de las medidas que podían acometer para crecer más y de como reducir corregir deficiencias”. A través de un programa piloto, “han conocido una nueva metodología que podrán aplicar en los próximos 5 años para su crecimiento individual”, añadió el experto.

Las empresas fueron seleccionadas por la Cámara de Comercio. A través del programa piloto, cuatro entraron en procesos de digitalización interna “evitando costes de desplazamientos y mejorando la gestión de los tiempos en el día a día de la empresa”, detalló el experto en innovación de la consultora.

Las medidas implementadas han mejorado los resultados de las empresas, según Gracia, “reduciendo costes, lo que se ha traducido en un incremento de los márgenes de venta de determinados productos o servicios”. En cualquier caso, el consultor indicó que en algunas ocasiones “el problema de las empresas era simplemente cómo daban a conocer sus productos y servicios, es decir, cómo realizaban la fidelización de clientes”. En el momento en el que se ha resuelto esta cuestión “han podido incrementar sus ventas”.

Según el responsable de Socotec, el primer año de funcionamiento del programa Reactiva Pyme ha servido para “mejorar el ecosistema empresarial, así como para que otras empresas puedan ver los ejemplos de las que han participado y puedan replicar el modelo”.

Gestión

En cuanto a los resultados concretos, Gracia señaló que “no hay datos numéricos o específicos, porque no se puede hablar todavía de un crecimiento de ventas como tal, pero sí que es cierto que los que se han implicado en el programa han mejorado ventas y márgenes de beneficio”. En otros casos, señaló el experto, “se han conseguido mejoras de gestión de proyectos”. En este sentido, contó que “como ejemplo hemos visto algún caso en el que alguna empresa planificaba unas determinadas horas de trabajo para realizar una inversión que después se incrementaban, de manera que el proyecto ya no resultaba rentable”. En este sentido, “aplicando medidas de digitalización y seguimiento se han reducido costes que no se tenían en cuenta”.

En el programa no ha permitido poner en marcha proyectos conjuntos entre las empresas participantes, “porque no ha sido posible, al pertenecer a distintos sectores y ser de diferentes tamaños”, comentó el experto.

El año pasado

El programa Reactiva Pyme se puso en marcha en la anterior legislatura de la mano del ex teniente de alcalde, Javier Baigorri, presente en la jornada. El ex responsable del programa y actual concejal en el Ayuntamiento, manifestó que “el objetivo que nos llevó a poner en marcha este programa fue ayudar a las empresas a incorporar valor añadido y a pensar sobre su modelo de negocio”. En ese sentido, el programa “ha sido un éxito, porque ha llevado a las empresas a mejorar sus procedimientos, a desarrollar procesos informáticos para optimizar la gestión y la organización del trabajo, incluso a alguna empresa este programa le está ayudando a expandir su negocio fuera de Alcañiz”, enfatizó el ex-teniente de alcalde. Asimismo, Baigorri valoró que “hayamos ayudado a generar riqueza y empleo” y en este sentido hizo hincapié en que “es tan importante captar empresas de fuera como ayudar a las de aquí, a los proveedores de la zona a crecer, porque eso también mejora la economía”, añadió.

Por su parte, el alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan, subrayó que “ha sido una experiencia gratificante de la que se han beneficiado las pymes de Alcañiz”, y en ese sentido manifestó que “estaremos ahí para seguir apoyando y sosteniendo el tejido empresarial”.