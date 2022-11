Un incendio calcina una granja de pollos en Valdeltormo con todos los animales en el interior

Bomberos de la Diputación de Teruel han intervenido esta mañana en la extinción de un incendio de una granja de pollos en la localidad de Valdeltormo. El aviso lo han recibido a través del 112 pasadas las 13 horas y hasta el lugar se han desplazado una dotación del Parque de Alcañiz y un subjefe y han terminado el servicio pasadas las 15,30 horas, informa una nota de prensa de la Diputación de Teruel.



La granja afectada por el fuego, cuyas causas todavía no han sido esclarecidas, ha quedado calcinada con los animales en el interior. En el siniestro, por otra parte, no ha habido daños personales y el fuego no se ha extendido más allá de las instalaciones avícolas.

Además de bomberos han participado agentes de la Guardia Civil, personal de Protección Civil y ha acudido también una cuadrilla de Medio Ambiente.