Una cadena humana escenificará el día 25 en La Fresneda la oposición a Forestalia

Una cadena humana escenificará el 25 de agosto en La Fresneda la oposición del Matarraña a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable que la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) publicó en julio para seis centrales eólicas y una línea de evacuación que Forestalia proyecta en Teruel, Zaragoza, Tarragona y Barcelona.

La movilización está organizada por las entidades Gent del Matarranya, Valjunquera y Valdeltormo por los Paisajes, la Plataforma a favor de los paisajes de Teruel, la Asociación de Empresarios del Matarraña y el Ayuntamiento de La Fresneda.

Tras el concierto de Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries en plenas fiestas de La Fresneda, una cadena humana unirá las plazas de España y Nueva para mostrar la oposición del territorio a la DIA favorable a las “renovables a gran escala y especulativas en el Matarraña” y su amor “al paisaje, a la identidad del Matarraña y a la soberanía rural”.

También habrá venta de camisetas, bolsas y banderolas para recaudar fondos para los gastos jurídicos que les aguardan. Aprovechando que el grupo de música que toca el 25 por la tarde en La Fresneda “es muy reivindicativo en Tierras del Ebro y bastante conocidos, mandaremos un mensaje más de reivindicación”, explicó el presidente de Gent del Matarranya, Juanjo Pérez.

Parques eólicos

El Miteco formuló en julio la DIA favorable para la construcción de seis parques eólicos de Forestalia, denominados Cerbero, Menecio, Oalas, Perses, Odiseo y Selene, de 49,5 megavatios (MW) cada uno, y su infraestructura de evacuación que llega hasta Begues (Barcelona). Se instalarían en Maella (Zaragoza), Valdealgorfa, Belmonte de San José, La Codoñera, Mazaleón, Valjunquera y Valdeltormo.

Se retiró el parque Cretón, en los términos municipales de Valjunquera, Belmonte de San José, La Codoñera, Torrecilla de Alcañiz, Fórnoles y Valdealgorfa al detectarse la presencia de numerosos ejemplares de avifauna a altura de riesgo como por ejemplo el buitre leonado.

De los seis parques eólicos que finalmente serían autorizados, el más próximo a un casco urbano, Menecio, se encuentra a solo 1.600 metros de Valdeltormo, mientras que Valjunquera tiene el aerogenerador más próximo a 1.700 metros (parque Odiseo). Estos impactos se han considerado “moderados” y se han exigido medidas preventivas para minimizar la afección de las obras sobre estas poblaciones.

El Miteco apenas aceptó la parte de las alegaciones que se solidarizaba con la avifauna, pero no tuvo en cuenta los aspectos socioeconómicos esgrimidos por las plataformas alegantes. “Una parte de nuestras reivindicaciones es que las afecciones de estos aerogeneradores son perpetuas. Arrancamos cualquier viabilidad de proyecto no solo turístico, sino agrícola y ganadero”, dijo Pérez, que no se cree las cifras de empleo que dan las promotoras de los parques eólicos.

Es por ello que “estamos intentando concienciar a todos los ayuntamientos y al Consejo Comarcal para que se sumen a un gran pacto en la defensa del paisaje” que vaya más allá del acuerdo entre los municipios que se consideraron plenamente afectados el 2 de octubre de 2021. “Que apuesten por una ordenación del territorio real y que sea inmediata”, exigió Pérez.

Batalla judicial

Las asociaciones se preparan para la batalla judicial. “Una vez salga la autorización previa del proyecto de construcción, podremos interponer el recurso de alzada, y si la ministra lo desestima tendríamos que ir a la vía judicial”, explicó Pérez, quien recordó que la consejería de Acción Climática de la Generalitat de Catalunya ha dado a Forestalia un plazo de seis meses que vence en octubre para presentar un estudio de impacto ambiental serio. Considera que el informe será desfavorable, como ha sido por dos veces hasta ahora, por lo que “la línea Begues caerá”.

Teruel Existe también denunciará al Miteco por incumplir la legislación, después de que el BOE publicara la declaración de impacto ambiental favorable sin tener el informe de la Generalitat, de obligado cumplimiento.

En 2022 el Miteco no admitió el expediente al promotor por no reunir el Estudio de Impacto Ambiental calidad suficiente, y el nuevo nunca ha sido expuesto a información pública, según TE.

“Todas las entidades de la zona de Tarragona están en contra: ayuntamientos, consejos comarcales, la Diputación...”, dijo Pérez, que considera que “hay partido” pese a la DIA, puesto que “tendría que producirse un cambio de actitud muy importante” en la Generalitat.

Pérez recordó que los proyectos que por ahora tienen declaración ambiental favorable son los de Forestalia, y que están pendientes los cuatro de Capital Energy, que también vierten a Cataluña y son competencia del Miteco. “No tenemos ninguna noticia, y eso que la tramitación fue anterior a la de Forestalia”.

Por la parte catalana, Unió de Pagesos presentó el 14 de agosto un recurso de alzada ante la Secretaria de Estado de Energía contra la autorización administrativa previa para la línea de muy alta tensión (MAT) Valmuel-Begues.