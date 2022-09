Valdeltormo ratifica su rechazo a la linea de alta tensión entre Caspe y Valderrobres

El Ayuntamiento de Valdeltormo ratificará en los próximos días las alegaciones que presentó en el mes de mayo al proyecto de construcción de una linea aérea de alta tensión de 132 kilovoltios (kV) entre la subestación Valdepilas, en Caspe (Zaragoza), y la subestación Valderrobres, en la comarca del Matarraña. La empresa promotora —e-distribución, del grupo Endesa— respondió este mes de septiembre a las consideraciones formuladas por este municipio, que ahora volverá a ratificarlas en una respuesta que tramitará esta misma semana.

La teniente de alcalde de Valdeltormo, Inma Antón, confirmó que el consistorio “se ratificará en sus alegaciones iniciales, al considerar que la respuesta de la empresa promotora quita hierro a todos los argumentos que habíamos esgrimido en nuestro escrito de respuesta en mayo”. En este sentido, señaló que “nos dan 15 días para responder (la carta llegó el día 12), y vamos a hacerlo poniendo de manifiesto que Valdeltormo no quiere que esa linea de alta tensión atraviese su término municipal, porque, entre otras cosas, no aporta ningún beneficio al pueblo, más bien le provoca perjuicios. Además, como Ayuntamiento estamos del lado de los vecinos y, especialmente, de aquellos que se consideran perjudicados por el paso de la linea y que se sumaron a los escritos de alegaciones”.

Con el inicio de la tramitación ambiental del proyecto de alta tensión, el consistorio matarrañense alegó en mayo falta de información al vecindario y expuso que los afectados no habían sido avisados de que el proyecto de la linea atravesaba sus fincas. Asimismo, planteó que los 746 metros de término municipal por los que pasa la instalación presentan apoyos que tienen un vallado alrededor que supone una ocupación de las fincas mayor dada “la peligrosidad de la linea”, enfatizó Antón. Asimismo, también se refirió al efecto corona que se puede producir por ionización del aire alrededor de los cables que transportarán la electricidad y “a las consecuencias que tiene ello de creación de campos electromagnéticos, emisiones de energía y radiofrecuencias, entre otras cosas”.

Por otra parte, desde el consistorio recordaron que la consulta popular no vinculante realizada en Valdeltormo en septiembre del año pasado dio como resultado un rechazo mayoritario a los proyectos de energía eólica, por lo que “la voluntad popular está clarísima y el Ayuntamiento está del lado de lo que diga el vecindario”. En este sentido, la concejal comentó que “preguntamos a la empresa promotora si esta instalación está relacionada con los proyectos de macrocentrales eólicas de las empresas Green Capital y Forestalia que nos afectan, y lo han negado, pero no nos lo creemos, porque ambos proyectos eólicos son coincidentes con esta linea de alta tensión”.

Según la teniente de alcalde, “la empresa promotora respondió a nuestras alegaciones diciendo que sí habían informado a los afectados, cuando a nosotros nos consta que no ha sido así y que nadie ha recibido información de las afecciones”. Asimismo, “nos responden que en Valdeltormo la afección no será mucha, porque tenemos un tramo de linea menor a 750 metros, algo que no nos parece argumento de solvencia, porque cualquier tramo que afecte a las tierras de un agricultor local es más que suficiente para estudiarlo con detenimiento, además de que no solo es afectado aquel a quien le colocan un poste eléctrico y su vallado correspondiente, sino las parcelas que se encuentran en los alrededores”.

En relación a la alegación presentada por el vallado de los postes “nos han respondido que no entran dentro de la tipología de apoyos frecuentados, pues estos se encuentran en Caspe y en parques urbanos públicos, en zonas próximas a viviendas o polígonos industriales”, y en relación al efecto corona “nos contestan que se han tenido en cuenta todos los criterios medioambientales y que no afectaría a la población local, aunque no mencionan la fauna”. Por último, el consistorio finalizará su escrito reafirmándose en que el pueblo “no necesita una linea de alta tensión para suministrar energía, argumento que ya se esgrimió en mayo y al que han respondido que la infraestructura mejora la linea de distribución eléctrica”.

La teniente de alcalde enfatizó que “volveremos a responder a su escrito de contestación para que quede de manifiesto que nuestras alegaciones son en firme y que nuestra posición, a pesar de la respuesta que nos han dado, es firme”. En este sentido, añadió: “daremos la última respuesta para poner de manifiesto que seguimos sin estar conformes, porque sus argumentos no convencen”, enfatizó Antón.

Proyecto de la linea

La linea de alta tensión de 132 kV entre Caspe y Valderrobres atraviesa los términos municipales de ocho municipios, tres en la provincia de Zaragoza (Caspe, Fabara y Maella) y seis en la provincia de Teruel (Mazaleón, Valdeltormo, Valjunquera, La Fresneda y Valderrobres).

La linea tiene una longitud total de 49,84 kilómetros, que discurren casi al 50% distribuidos entre ambas provincias. Consta de 183 apoyos en su trazado.

La distribuidora alega que el proyecto mejorará la calidad del suministro

En el estudio de impacto ambiental, la empresa promotora justifica la actuación por una necesidad de mejora del suministro eléctrico, pero no menciona su relación con proyectos de energía eólica.

Según consta en el proyecto, la intención de la compañía distribuidora es “cerrar el anillo del nivel de tensión de 132 kV, mejorando la calidad del suministro en una amplia zona de distribución de energía eléctrica asociada a las comarcas de Bajo Aragón, Matarraña y Maestrazgo”, que, según recuerda la eléctrica, “sufren desde hace tiempo distintas incidencias en el suministro eléctrico por inclemencias meteorológicas extremas que se producen cada vez con más frecuencia en la zona”. En relación a ello, la compañía recuerda el gran apagón que se produjo en 2017 que tuvo lugar durante el temporal de nieve que afectó a Fuentespalda, Torre de Arcas, Peñarroya de Tastavins y Ráfales de modo especial, aunque prácticamente toda la comarca del Matarraña se vio afectada.

El proyecto que se encuentra en tramitación ambiental y al que están alegando algunos ayuntamientos pretende enlazar la subestación de Valderrobres con la de Valdepilas, en Caspe, para garantizar un nuevo canal de suministro, según señala la empresa promotora, de manera que si se produjera una caída de la línea que abastece a la zona desde Alcañiz en 132 kV, se podría dar suministro alternativo.