Valdeltormo restablece el suministro de agua de boca en la red municipal

Valdeltormo declaró este martes por la tarde potable el agua de boca de la red municipal después de que los parámetros de turbidez del líquido elemento volvieran a la normalidad. Para ello hubo que hacer dos analíticas a lo largo del jornada, limpiar un depósito municipal de lodos, volverlo a llenar y proceder al clorado del agua antes de volver a distribuirla a los domicilios.



Hay que recordar que el municipio, por recomendación de Sanidad, calificó el agua del grifo como no potable este lunes a mediodía, después de que las fuertes tormentas caídas en la comarca del Matarraña este domingo elevaran los índices de turbidez del agua de la captación municipal, situada en el río Matarraña, y, en consecuencia, los depósitos del pueblo quedaran afectados.



Según explicó José Gabriel Alcober, alcalde del municipio, las analíticas realizadas el lunes dieron unos parámetros de 14 UNF/NTU (Unidades Nefelométricas de Turbidez). Por recomendación de la OMS, el agua para consumo humano no debe superar una turbidez de 5 NTU, siendo recomendable que estén por debajo de 1. Este miércoles por la mañana, las primeras analíticas realizadas en la captación municipal “ya han dado unos resultados de 4”, y las siguientes, pasado el mediodía, depararon unos resultados completamente satisfactorios, ya por debajo de 1 UNF/NTU.



Como medidas de precaución y para acelerar la vuelta a la normalidad, el Ayuntamiento vació por completo uno de los depósitos de agua y lo limpió para eliminar cualquier posible resto de fango arrastrado durante el bombeo de agua efectuado el domingo por la noche, que, según el alcalde, es lo que provocó que la turbidez se disparara en el agua de boca, al elevarla durante el pico de la crecida del río en la que se arrastraron lodos. No en vano, en la cabecera de la comarca, en municipios como La Portellada, Ráfales y Fórnoles, cayeron hasta 70 litros por metro cuadrado, según Alcober, “saltaron barrancos y el agua arrastró lodos y justo se elevó el agua de boca por la noche, cuando la crecida del río se estaba produciendo”.



Como la segunda analítica del día ya arrojó niveles de turbidez por debajo de 1, se decidió llenar el depósito que se había limpiado por la mañana y, a continuación, se procedió a su clorado. El alcalde hizo hincapié en que “hemos esperado a estar completamente seguros, porque no tenía sentido limpiar los depósitos si el agua no estaba ya al 100% bien”, añadió.



El regidor se congratuló de la rapidez con la que se ha solucionado el problema de turbidez del agua en la captación municipal. No en vano, “en solo un día se ha pasado de analíticas que arrojaban 14 UNF/NTU a otras con parámetros de 4 UNF/NTU, una disminución rápida”, dijo. Además, insistió en que “nuestra captación no está colocada directamente en el río, de manera que actúa como un filtro y eso ha ayudado a que los niveles de turbidez desciendan rápidamente”. Por otra parte, mencionó que el río circulaba con un agua mucho más clara que este lunes: “hemos ido a ver cómo bajaba el Matarraña y, aunque no está con la claridad de siempre, es cierto que el agua ya estaba con una apariencia mucho mejor a como estaba el lunes", añadió el regidor.

Arrastre de lodos

Valdeltormo es el único municipio que se ha visto afectado por la turbidez en el agua de boca después de las fuertes trombas de agua que cayeron en la comarca del Matarraña este domingo. Con hasta 70 litros por metro cuadrado, se produjo la crecida de barranqueras que arrastraron una gran cantidad de lodos al río, donde se generó una crecida con distintos arrastres de material, que fue lo que terminó contaminando la captación de Valdeltormo al elevarse agua después de la crecida.



La tormenta causó daños en las huertas de Ráfales como consecuencia de la gran cantidad de pedrisco que cayó en la zona, que obligó, además, a cortar la carretera que conecta el pueblo con la nacional 232. También en La Cerollera granizó con intensidad. Asimismo, la tarde del domingo dejó otras incidencias en localidades de la Comarca del Bajo Martín, que fueron especialmente graves en Híjar, La Puebla de Híjar y Azaila, donde quedaron afectadas algunas carreteras por los arrastres ocasionados por el agua.