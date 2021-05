Dos Torres de Mercader, un núcleo rural que tiene especial atractivo para los ingleses

Por

Dos Torres de Mercader es un barrio de Castellote que destaca por el trabajo que realiza su activa asociación cultural, (recuperación de la antigua escuela, trincheras de la Guerra Civil, sendero fluvial), siempre de forma voluntaria, así como la nutrida presencia de ingleses y de sus hijos, ya nacidos en España. Casi la mitad de los vecinos de Dos Torres de Mercader, que tiene un censo oficial de 25 habitantes, son de ascendencia inglesa y austriacos.



Las malas comunicaciones, Internet, es lo peor que tiene Dos Torres de Mercader y, en patrimonio, el mal estado de la iglesia parroquial, muy afectada por las humedades.



Dos Torres de Mercader, que fue municipio propio, vivió la sangría poblacional en los años sesenta del siglo pasado cuando sus habitantes buscaron principalmente en Barcelona trabajo y una mejor situación económica. Dos hijas de Torres de Mercader que emigraron a Barcelona, Emilia Lamiel y Victoria Monforte y que nunca han perdido el contacto con su pueblo donde pasan largas temporadas y este año más por la pandemia del coronavirus recuerdan que la tierra no daba para vivir y por eso se tuvieron que ir las familias. Emigración “La mayoría de las familias se fueron a Barcelona y luego a Zaragoza. En Barcelona se trabajó en las fábricas pero Dos Torres de Mercader nos tira mucho”. Emilia Lamiel y Victoria Monforte señalan en cuanto a servicios que en Dos Torres de Mercader no tienen nada, ni tienda, ni bar y que para comprar hay que desplazarse a Castellote, Más de las Matas o Alcañiz. “Pan lo traen al pueblo dos veces a la semana. El médico y la enfermera vienen una vez a la semana.



También tenemos venta ambulante de congelados y de verduras cuando no es el tiempo de su cultivo en la huerta, porque aquí tenemos huerta para abastecernos. Poner un multiservicio no sería viable económicamente porque no hay vecinos. En un local contamos con una cafetería y una máquina de bebidas para servirnos nosotros mismos”, reseñaron. Añadieron que lo peor que tienen en cuanto a servicios es el mal funcionamiento de Internet.



“Funciona muy mal Internet” afirmaron. En esta línea, también reclamaron la instalación de alguna pequeña estación depuradora de aguas residuales, ya que los vertidos van directamente al barranco y en verano se aumenta la población. Pero de lo que destaca Dos Torres de Mercader es por tener una asociación de vecinos muy activa, que se llama Asociación Cultural Amigos de Dos Torres, que se dedica a la restauración del patrimonio e historia de la localidad.



La primera acción que ha tenido renombre y porque fue pionera en la Comarca del Maestrazgo fue la recreación de la antigua escuela de Dos Torres de Mercader, que está ubicada en una parte del antiguo Ayuntamiento. La vecina de Dos Torres de Mercader, Encarna Espada, valora la actuación llevada a cabo de la escuela y que ha servido de modelo para que la Comarca del Maestrazgo tenga otras escuelas recuperadas y que se mantenga viva la memoria educativa de las localidades.



La escuela de Dos Torres de Mercader se cerró en 1975 cuando solo quedaban 7 niños. Los escolares fueron enviados internos a Teruel. El día 11 de 2019, en Dos Torres de Mercader se hizo un encuentro con la historia, al celebrar el 25 aniversario de la recuperación de su escuela, por la que pasaron muchos de sus hijos. Otra actuación realizada de forma voluntaria por la Asociación Cultural Amigos de Dos Torres es el sendero del paseo fluvial. Los Baños es un paraje natural formado por pliegues rocosos entre los que discurre el barranco y donde aparece una pequeña surgencia de la que se recoge el agua para una fuente. También hay un acueducto que lleva agua para su aprovechamiento hídrico. Guerra Civil La más reciente actuación de la Asociación Cultural Amigos de Dos Torres ha sido una ruta por la trincheras y parapetos de la Guerra Civil, que han sido recuperadas. Las trincheras y parapetos fueron hechas en la primavera de 1938 por la División 108 para la defensa y vigilancia en el avance hacia Aliaga dentro de la ofensiva sobre Valencia.



Queda pendiente las trincheras del Bando Republicano. En el cementerio existe unos nichos en memoria de cinco habitantes del pueblo que fueron fusilados por los franquistas acusados de colaborar con la guerrilla y que son de cuatro hombres y una mujer conocida como Dolores Esteban Lamiel.



En esta línea de trabajo de recuperación patrimonial, la asociación quiere rehabilitar un antiguo molino de aceite, del que ya tienen el permiso. Lo que se les escapa a las posibilidades de la asociación es la necesaria restauración de la iglesia parroquial, muy afectada por las humedades y cuya responsabilidad es del Obispado de Teruel-Albarracin, al que piden financiación. La Iglesia parroquial de San Abdón y San Senén es de fábrica barroca y datada en 1630. Otro punto que destaca Dos Torres de Mercader es por la población extranjera que tiene la localidad.



Casi la mitad de la población es inglesa con hijos ya españoles y austriacos. Charline, que tiene un hijo de 5 años que va a la escuela de Castellote y que su marido trabaja actualmente en la trufa, confesaba que estaba muy a gusto en Dos Torres de Mercader. Su profesión es enfermera, que espera ejercer en la zona pero cuando domine más el español. Los primeros ingleses que se establecieron en Dos Torres fue hace unos 35 años.