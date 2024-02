El multiservicio rural de Hinojosa de Jarque celebra con sus vecinos su primer aniversario

En Hinojosa de Jarque hubo fiesta el pasado fin de semana para celebrar el primer aniversario de la llegada de Fátima Rodríguez y Daniel Ferruz a la gerencia del Multiservicio Rural. Los gestores celebraron por todo lo alto su primer aniversario invitando a una paella popular a sus clientes el sábado a mediodía y organizando una cena con actuación musical por la noche.

Aunque el primer cumpleaños de la relación entre los gestores y sus vecinos se cumplió el pasado 9 de febrero, la agenda de la cantante Ylenia Palenzuela no tenía un hueco libre hasta una semana después, por lo que hubo que retrasar la fiesta unos días. Sin embargo, la coincidencia de esta celebración con las fiestas de las Bodas de Isabel de Segura, en Teruel, hizo que la fiesta fuera un poco más íntima.

Fátima Rodríguez reconoció ayer que los primeros compases al frente del MSR sirvieron para “ir adaptándonos nosotros al pueblo y el pueblo a nosotros también”. Para Rodríguez y Ferruz ésta no es la primera experiencia al frente de un MSR. Antes de la pandemia regentaron por dos años el de Cañizar del Olivar y, después del confinamiento, otro en la provincia de Zaragoza. Sin embargo, reconocieron que estaban “muy lejos” por lo que buscaron “algo por la zona y fue por lo que volvimos aquí, a este pueblo”, dijo ella.

El propio alcalde de Hinojosa de Jarque, Joaquín Ariño, reconoció ayer que los vecinos están “muy contentos porque dan el servicio y tienen bastantes cosas en la tienda y en el bar”. Y, además, añadió que “los vecinos responden porque para que la cosa funcione tiene que haber por las dos partes. Ellos tienen que ofrecer servicio y los vecinos tienen que ir a consumir”.

La celebración

“Donde hemos estado, siempre nos ha gustado hacer alguna pequeña celebración al cumplir un año. Todo empezó con que queríamos hacer una paella popular y contratar una chica que ya había venido otras veces a actuar, pero no podía el 10 (de febrero) y tuvimos que atrasarlo al fin de semana del 17”, explicó Rodríguez, que lamentó que la celebración de las Bodas de Isabel, en la capital, hizo que hubiera “fallado bastante gente”. Aún así, cerca de sesenta personas compartieron la paella y casi treinta la cena. “Hicimos una paella popular y, como nosotros somos de Calanda, llevamos a unos cuantos amigos y familiares para tocar los tambores de Calanda por el pueblo y en la plaza donde estuvimos cerca de una sesentena de personas comiendo paella a la que nosotros invitamos”, recordó la encargada del negocio.

Para ello se habilitó una gran mesa corrida a los pies del edificio donde abre sus puertas cada mañana el Multiservicio Rural. Junto a la mesa, un fuego de gas permitió cocinar una gran paella para sesenta personas, que vieron cómo el mediodía se amenizaba con los toques característicos de la ciudad de Buñuel.

Por la noche se hizo una cena con espectáculo dentro del establecimiento.

El día a día

Tanto los gerentes del negocio como el propio alcalde de Hinojosa de Jarque reconocieron que el principal problema de este establecimiento es que en el pueblo “no hay casi gente”. Los cerca de 40 que viven en Hinojosa durante el invierno no son una clientela demasiado abundante para un negocio que ha tenido que reinventarse y generar otras propuestas para hacer que los vecinos de otros municipios se acerquen a la barra de su bar. “Son pueblos que hay muy poca gente, que... Que no son para tirar cohetes, pero bueno, los cuatro que estamos, pues... Nos llevamos bastante bien, el que no viene a la tienda viene al bar”, reconoció Fátima Rodríguez que, además, echó de menos más población joven. “La pena es que no hay mucha juventud que vuelva, o sea, que venga al pueblo. Es más gente a partir de 50 años”, dijo, añadiendo a continuación que “los jóvenes vienen más en verano y ya está”, lamentando que así “no va a haber continuidad en el pueblo”. “Al bar sí que al menos vienen de los pueblos de al lado”, dio la dueña, que apuntó el efecto que las pasarelas de Aliaga han tenido en el negocio. “Se nota”, aseguró, para recordar. a continuación, que el martes tuvo una mesa con seis comensales británicos”.

El Multiservicio de Hinojosa ofrece los servicios de bar y tienda, aunque esta última apenas tiene movimiento. La poca población y la existencia de un supermercado en la vecina Aliaga hacen que el movimiento de género en la tienda sea casi residual.

Durante los meses de invierno, cuando apenas están los vecinos habituales, la actividad del bar es más monótona, pero cuando llegan los momentos de más actividad, como las vacaciones de Navidad, Semana Santa y verano, con la llegada de los hijos del pueblo, la actividad se multiplica.