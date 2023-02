Hinojosa de Jarque reabre su multiservicio rural tras estar apenas un mes cerrado

El Multiservicio de Hinojosa de Jarque vuelve a ofrecer todos sus servicios tras un ligerísimo paréntesis, después de que los anteriores responsables dejasen la actividad el pasado 9 de enero. Los nuevos responsables abrieron de nuevo las puertas del establecimiento el pasado 12 de febrero, apenas un mes después del cierre. El Ayuntamiento de Hinojosa ha invertido más de 10.000 euros en la adecuación de las instalaciones y la vivienda para los nuevos encargados.

El alcalde de Hinojosa, Andrés Sánchez Bea, celebraba ayer el poco tiempo que estuvo cerrado el establecimiento. Apenas un “mes en el que ha estado cerrado ésto parecía pueblo fantasma. Aquí no venía nadie”, lamento el edil, que recordaba cómo “los fines de semana los que están fueran no venían por no haber bar”. Así Sánchez Bea resumía que “el bar es primordial. Si no hay bar la gente no viene al pueblo”.

Además del servicio de hostelería, el Multiservicio ofrece también una nutrida tienda que en esta nueva etapa ofrece también carne y pescado frescos, además de frutas y verduras.

La rapidez con la se encontró quién se pusiera al frente del negocio se debió a que estas personas “estaban en paro pero se interesaron por el Multiservicio. Ya habían llevado otros establecimientos”. Para poder abrir cuanto antes, los nuevos gerentes tardaron un mes en poder volver a levantar la persiana “porque ha habido que acondicionar el piso en el que viven y los locales. Ha habido que condicionarlo todo”, dijo el regidor, que explicó que hubo que realizar labores de pintura y renoval algunos electrodomésticos averiados. “Por eso hemos tardado un mes, porque los que lo han cogido estaban ya preparados”.

Sánchez Bea reconoce, no obstante, que el riesgo para que este negocio se pueda mantener abierto es que “estamos muy poca gente”. Para ayudar a los nuevos responsables del Multiservicio el Ayuntamiento ofrece el alquiler gratuito del local comercial además de ayudar en otros gastos como la calefacción y el consumo eléctrico.

Mientras, el Ayuntamiento de la Comarcas de Cuencas Mineras busca alguien para cubrir la plaza de alguacil y beneficiarse del Plan de Empleo de la Diputación de Teruel.

“Muy, muy contentos”

La de Hinojosa de Jarque no es la primera vez que Daniel Ferruz y Fátima Rodríguez se han puesto al frente de un Multiservicio Rural. Antes de la pandemia estaban al frente del MSR de Cañizar del Olivar, y después regentaron durante un año y medio en Orera, cerca de Calatayud. Sin embargo, la lejanía de este municipio zaragozano de Calanda, de donde procede la pareja, hizo que buscasen una nueva aventura empresarial. “Decidimos venirnos otra vez a la zona de Teruel. Nos presentamos primero a otra licitación, en Jarque de la Val, pero no salimos elegidos. Nos comentaron que el de Hinojosa quedaba libre y nos presentamos. Y aquí estamos”, dijo ayer Fátima mientras atendía el bar.

La nueva dirección del negocio se ha hecho evidente con un profundo giro en el enfoque comercial. “No tiene nada que ver. Entre el Ayuntamiento y nosotros le hemos dado un giro y entre todos hemos hecho una cosa muy bonita”, dijo la encargada, que añadía que “la tienda ha pasado de no tener nada de nada, porque no se traían productos, hoy mismo he colgado en redes sociales el pescado fresco, la verdura y la carne, que la compramos a Arcoiris”.

Tras la primera semana con las puertas abiertas, los nuevos encargados hacen una valoración “muy buena” de la acogida que le ha prestado su vecindario. “El bar tiene mucha aceptación y la tiendecita poco a poco está funcionando. Y hay que tener en cuenta que los vecinos de Hinojosa de Jarque llevaban cinco años sin tienda y hay que volver a acostumbrarlos a que compren en el pueblo”, dijo confiada después de que ayer el pescado hubiese “sido un éxito total. Y la carne también” por lo que no ocultó su alegría: “Estamos muy, muy contentos”, concluyó Rodríguez.