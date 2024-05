Gúdar-Javalambre instará al Gobierno de Aragón a crear una delegación del Cita especializada en Leiodes en Sarrión

El pleno de la Comarca Gúdar-Javalambre ha aprobado una moción presentada por el Partido Aragonés, que ha contado con el apoyo del PSOE y Teruel Existe, que solicita la creación de una delegación del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (CITA) de Aragón en Sarrión especializada en la investigación sobre el Leiodes cinnamomeus. Por su parte el Partido Popular votó en contra porque consideran que no es necesario construir otro centro nuevo, sino dotar de fondos a los investigadores y centralizar todos los temas de truficultura en la sede del CITA en Teruel y no en Zaragoza.

En la proposición, presentada por el portavoz del PAR en la comarca, José Luis Escriche, se plantea crear una delegación en Sarrión del CITA especializada “en el estudio de técnicas que ayuden a proteger la truficultura del Leiodes cinnamomeus”.

Los justifican porque, según plantean en la exposición de motivos el escarabajo ha provocado una caída en la producción de trufa superior al 50% en algunos casos y una importen depreciación “debido a la podredumbre que provocan los adultos y las larvas”.

Además, en el documento plantan que la trufa es uno de los motores económicos de Teruel y cifran el cultivo en casi 11.400 hectáreas, gran parte de ellas concentradas en el entorno de Sarrión, que es donde consideran que debe de estar la delegación del CITA.

Desde el Partido Popular justificaron su voto en contra porque, según argumentaron, “no es necesario construir ningún centro nuevo, sino dotar a los investigadores que ya están trabajando en ello en el proyecto ColeopTE de más fondos”. También consideran de gran importancia que sea el CITA Teruel, y no la sede de Zaragoza, quien gestione los temas de truficultura.

Desde el PAR se mostraron a través de un comunicado de prensa sorprendidos por los votos en contra de los siete consejeros del PP, “entre ellas precisamente la propia alcaldesa de Sarrión”, detalló.

Según Riera, con esta moción en Gúdar-Javalambre pretenden que el ejecutivo autonómico “vuela a repensar la Proposición No de Ley” que presentaron con este mismo fin y que fue rechazada con los votos del Partido Popular y Vox. Desde el PAR están convencidos de la necesidad de "descentralizar los centros de investigación, que no estén siempre en Zaragoza, en Barcelona o Madrid".

Por su parte la regidora de Sarrión, Estefanía Doñate, dejó claro que para el PP la lucha por la truficultura y la mejora en su producción es una prioridad” y aseguró que trabajan “a diario para que desde el Gobierno de Aragón le den la importancia que merece”. Indicó que su voto en contra no responde a que no estén interesados en estudiar el escarabajo, sino porque “el dinero se tiene que gastar en lo que se necesita y contando con quien entiende del tema, no en mociones y anuncios con fines electoralistas y sin consenso entre los afectados”.

Por otro lado, desde la agrupación del PP en Gúdar-Javalambre mostraron su “total oposición” a la agrupación que se creó en la pasada legislatura con el nombre Trufa Negra de Aragón: “Ha hecho muchísimo daño a la imagen de la Trufa Negra de Teruel”, recordaron, a la vez que incidieron en las numerosas veces que reivindicaron el tema en la anterior legislatura “y nadie de los que estaban en coalición gobernando hizo nada para cambiarlo”, indicaron haciendo referencia al PSOE y al PAR.