Alicia Blasco presenta su obra más personal en el Espacio Luvitien de la capital turolense

Alicia Blasco, una de las jóvenes ilustradoras procedentes de Teruel con mayor proyección en la actualidad, expone una serie de ilustraciones que puede visitarse en el Pub Luvitien, de Teruel. Blasco, autora del cartel de la última edición de la Rompida de la Hora de Teruel, así como la próxima Feria del Libro y el Cómic de la capital mudéjar que comienza la semana que viene, participó recientemente en el proyecto Believe in Art interviniendo la sala de espera del Centro de Salud de Caspe. También participó en la última edición del Festival Asalto de Zaragoza, decorando la marquesina de la parada del tranvía en la céntrica plaza Aragón de la capital del Ebro, y hace solo una semana ofreció una conferencia sobre su trabajo en el mundo de la ilustración el Kursaal de San Sebastián, que acogió el Día C 2024 organizado por Club de Creativos.

Pieza en la que entra en la abstracción

La exposición de ilustraciones podrá verse en el Espacio Luvitien hasta el próximo 11 de mayo. El colorido, la redondez y el trazo perfectamente identificable con el estilo de la turolense son las protagonistas de la muestra.

Obra personal

Alicia Blasco muestra en Luvitien una selección de obras más personales, no encargadas por ningún cliente, “ya que en este tipo de trabajos es en el que trabajas con más libertad creativa, al no estar determinada por las necesidades externas de un encargo”, explica la ilustradora. “Son ilustraciones que de alguna forma han marcado un antes y un después en mi trabajo, así como aquellas que me han ido ayudado a definir mi estilo”.

Blasco tiene un estilo bien reconocible

Son piezas realizadas en los últimos tres años de trabajo de Blasco, y de forma cronológica se advierte la evolución y la transformación de sus trazos y de sus personajes, hasta al día de hoy, en el que tienen una personalidad única y fácilmente reconocibles.

La ilustración más reciente que se expone, y que es la imagen del cartel de la propia exposición, forma parte de un proyecto personal en el que trabaja la turolense en estos momentos. Se trata de una baraja española, y la carta en cuestión es la reina de oros, una de las más representativas de un proyecto que avanza con paso firme aunque, según la artista, “todavía tardará algún tiempo en estar completamente terminada y poder ver la luz”.

Algunas de las piezas de pequeño formato en las que la ilustradora turolense se sale de la figura humana

El trabajo expuesto muestra además una serie de ilustraciones, también de reciente creación, que Alicia Blasco creó ex profeso para la exposición en el Espacio Luvitien. En esta serie se sale de la figura humana y recrea unos motivos florales y vegetales, a caballo entre lo figurativo y lo abstracto o simbólico: “Ya que mi trabajo es en gran parte digital, en esta ocasión también quería jugar con la mezcla entre lo digital y lo analógico”. De ese modo, Alicia Blasco combina la impresión de ilustración digital con el trabajo más manual, “cortando una a una las impresiones para incorporarlas en unos marcos, también pintados a mano”.