El cantautor turolense Mario Lafuente saca hoy un nuevo single

El cantautor y productor musical turolense Mario Lafuente publica hoy un nuevo single, al que ha dado por título Tu realidad. El trabajo ya se puede escuchar en todas las plataformas digitales, mientras que habrá que esperar a final de mes o principios de agosto para encontrar el videoclip en la plataforma Youtube.

El cantautor explicó que Tu realidad es “una canción acorde con el verano, con un ritmo bastante movido”, aunque en ella se puede encontrar la esencia y personalidad de su autor: “aporto un valor real al tema, contando mis historias para intentar tener impacto en la comunidad que escucha, puesto que seguro que hay alguien que está pasando por este mismo momento”, destacó.

El trabajo se enmarca dentro de su estilo musical, que varía entre el indie pop y el indie rock, en este caso, puesto que el tema tiene una gran presencia de baterías, que “aportan mucha fuerza, tienen mucha pegada”, y junto a ellas las guitarras, que “también suenan muy potentes”, destacó el autor. La parte más melódica es la voz del propio cantante.

Desde hoy mismo Tu realidad se puede escuchar en alrededor de 200 plataformas digitales, entre ellas las más importantes como Spotify, Apple Music, Google Play e Instagram, entre otras.

Además de músico y cantautor, Mario Lafuente es su propio productor musical, aunque cuenta con la colaboración de una distribuidora para dar a conocer sus trabajos. “Antes lo grababa todo en estudio, pero un día me propuse hacerlo yo mismo para demostrarme que podía hacer mi propio estudio competitivo, y lo conseguí, aunque al principio me encontré un poco extraño mezclando mis propios temas; era al principio muy raro mezclar mis temas y ahora me lo paso muy bien”, destacó, satisfecho con el trabajo que todos sus seguidores podrán escuchar desde hoy.