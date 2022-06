El Grupo Amantista actuará en el Claustro del Obispado el jueves

El Grupo Amantista de la Asociación Cultural Ciudad de los Amantes ofrecerá un concierto este jueves, a partir de las 19 horas, que podrá disfrutarse gratuitamente en el Claustro del Obispado. Dirigido desde hace dos décadas por el músico y compositor Jose Antonio Esteban Lapeña, el Grupo Amantista está formado por una veintena de músicos de plectro que ensaya semanalmente en el Edificio Amantes de la capital turolense.

Se trata de uno de los dos conciertos anuales que ofrece el grupo regularmente, uno hacia el final del curso lectivo y otro para Navidad, que suele tener lugar en la Iglesia de San Julián.

El repertorio de Grupo Amantista está compuesto por temas instrumentales de música de plectro, con guitarras, bandurrias y laudes, y otros vocales con la voz de artistas turolenses como Manolo Izquierdo, Covi Galeote, Maricarmen Bertolín o Celia Gómez Galeote. La particularidad del Grupo Amantista de la AC Ciudad de los Amantes es que buena parte de las canciones que preparan durante el curso y que ofrecen en sus conciertos son propios, con composiciones del propio José Antonio Esteban.

Es el caso, por ejemplo, de Habanera de los Amantes, composición de Esteban con letra de Rosa Báguena, música y letrista habitual del grupo, que el pasado año publicó Así le canto a mi tierra, un libro con cuarenta coplas y canciones escritas por ella, o Danza Goya, que en forma de minueto es un homenaje escrito por José Antonio Esteban con motivo del 275 aniversario del nacimiento de Goya, así como Irish Land, Paseo3, Parece que siempre hay sol, con letra de Antonio Arilla.

El concierto alternará con temas muy conocidos com Amparito Roca o Piel Canela, y otros muy atípicos para una formación musical de estas características como Blues de la taverna, también original de Esteban, así como temas de The Beatles, Maniobras Orquestales en la Oscuridad o Somebody to love de Queen.