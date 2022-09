El HUman International Cinema Festival de Ucrania regresó a Andorra

Por segundo año consecutivo el HUman International Cinema Festival se celebró, el miércoles 28 de septiembre, en el Espacio Escénico de la Casa de Cultura de Andorra. En esta edición del mismo, la cuarta, los espectadores asistieron a la proyección de ocho cortometrajes ucranianos.

Este festival cinematográfico organizado por Ucrania y Aragón nació en 2018, por iniciativa del escultura zaragozano Carlos García Lahoz, artista que tiene muchas de sus obras precisamente en ese país. En la ciudad ucraniana de Uman una plaza lleva su nombre, y en agradecimiento el escultor creo este festival que cada año suele sucederse en Madrid, Zaragoza, Kiev y Uman.

Este año García Lahoz ha querido que el festival recorra más lugares de Aragón para “sensibilizar a la población con la situación que están viviendo en Ucrania” y, por ello, en esta edición solo se proyectan cortometrajes Ucranianos.

Ocho producciones

Así, los asistentes pudieron ver los cortometrajes Dina de Myroslava Klochko, Annihilation de Dannys Kushnarov, Fiesta Soul dirigido por Aleksey Zalevskiy, Not Less Than 50 kg de la directora Maryna Artemenko, Los Ciclos de Irina Rodnikoff, Kohannia dirigido por Mykyta Lyskov, Atascado de Serhiy Zlenko y Frescos de Kyiv bajo la dirección de Sergii Parajanov. Se trata de ocho cortometrajes sin diálogo y con temáticas muy diferentes, a través de los que se muestra el talento de los directores y los productores ucranianos.

El HUman International Cinema Festival tiene como objetivo visibilizar el trabajo de los realizadores ucranianos y apoyar a los ciudadanos de este país, sensibilizando a la población de la crítica situación que está atravesando por culpa de la invasión del ejército ruso.