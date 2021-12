La antropóloga Pepa Nogués recibe el Premio Franja ,cultura i territori 2020 en Calaceite

La antropóloga Pepa Nogués Furió recibió este martes por la tarde en Calaceite el XIV Premio Franja, cultura i territori 2020, un galardón que pone punto y final a las Jornadas Culturales del Matarraña, que organiza la Asociación Cultural del Matarraña.

La entidad Iniciativa Cultural de la Franja entrega cada año este premio a personas que han trabajado en defensa de la lengua y la cultura de las comarcas catalanohablantes de Aragón.

Tras una conferencia titulada El encaje político de la lengua y la cultura", que impartió el doctor Josep Joan Moreso Mateos, presidente de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario y catedrático de Filosofía del Derecho y doctor honoris causa por la Universidad de Valparaíso, Iniciativa Cultural de la Franja entregó el reconocimiento a Pepa Nogués que, además de antropóloga, es profesora de Catalán en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Matarraña de Valderrobres.

Pepa Nogués Furió, antropóloga especializada en etnología popular y tradicional y afincada en la comarca del Matarraña, ha desarrollado durante 15 años trabajos de investigación aplicada, de pedagogía y también de divulgación sobre el patrimonio etnológico para distintas entidades de la Comarca del Matarraña, para el Institut Ramón Muntaner, el Centro de Estudios de la Indumentaria Tradicional de las Terres de l'Ebre, el Museo Etnológico de Nonasp, entre otros. También estuvo vinculada con el Ecomuseo de Els Ports, en Horta de Sant Joan, y fundó con otros compañeros su propia empresa, Guíes del Port, y la Asociación Aula de Artesanías, Tradiciones y Ecología.

Merecimientos

Pepa Nogués agradeció el galardón y manifestó sentirse “muy honrada, porque es un premio que recibo de parte de personas que se lo merecerían tanto o más que yo”, enfatizó. La antropóloga y profesora explicó que “siempre he disfrutado haciendo actividades en la zona y trabajando por la cultura del territorio, no solo porque me gustaba, sino también por compromiso personal”, añadió.

Entre otros proyectos en los que participó y por los que se la distingue destacan algunos que realizó con la Asociación Cultural del Matarraña. En colaboración con esta entidad, Nogués impartió clases de Catalán en más de 20 municipios durante unos años y desarrolló un proyecto relacionado con la figura del poeta de Peñarroya de Tastavins Desideri Lombarte. La exposición sobre Lombarte, su obra y su vinculación con el territorio viajó por Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana.

Tras el acto de entrega del premio, el salón de plenos del Ayuntamiento de Calaceite acogió una lectura de poemas que protagonizaron los alumnos del Instituto Matarraña. A continuación, los asistentes al acto pudieron disfrutar de un concierto que corrió a cargo de Raquel Llop Labaila.