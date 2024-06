La Escuela de Música de Teruel despide el curso con un homenaje al rock’n’roll

Por

En torno a cuatrocientos músicos de todas las edades -los más jóvenes de 5- rindieron tributo este viernes al rock en un concierto que se desarrolló ante cerca de dos mil personas, en las gradas del Auditorio Encarna Pastor del parque Ricardo Eced. El auditorio de Los Fueros de toda la vida. La asociación cultural Banda de Música Santa Cecilia de Teruel retornó a su marco natural para celebrar el tradicional concierto que pone fin al curso en la Escuela de Música Antón García Abril, después de que el pasado año tuviera que celebrarse en el pabellón de Los Planos por la amenaza de lluvias.



La Escuela que gestiona la AC Banda de Música como concesión municipal cuenta con unos 600 alumnos a partir de los tres años, y el Festival de Los Fueros sigue siendo uno de los encuentros culturales y escénicos más multitudinarios de cuantos se celebran en la capital. Este viernes no fue una excepción y numerosos familiares y amigos de los músicos participantes llenaron un año más la grada, uniéndose a los curiosos que paseaban por el parque y aprovecharon para escuchar música en directo desde las últimas localidades o apoyados en las barandillas de las pasarelas que cruzan el escenario por encima.



Como premio pudieron escuchar a 165 músicos de la Banda Santa Cecilia de Teruel y de la Banda de la Escuela Antón García Abril, que dirige Daniel Ibáñez Barreda desde septiembre de 2021, 140 alumnos de los primeros años de Formación Musical, que tienen entre 7 y 10 años y todavía no se han incorporado a la Banda de la Escuela, -fueron los encargados de cantar cinco de los temas que pudieron escucharse-, y 125 niños de 5 a 7 años que cursan los dos últimos años de Música y Movimiento. Los profesores Carolina Paterson, Ana Antón, Ivana Popovic, Olga García Gimeno, Sebastián Guitarte y Antonio Civera fueron los encargados de coordinar a los más jóvenes en un complejo espectáculo que presentaron los periodistas Cristina Teruel y Javier Lizaga, que desgranaron algunas de las anécdotas que rodean a los temas que pudieron escucharse.



Con el título Escuela de Rock, el concierto rindió tributo a eso mismo, el rock, un género que dominó la escena musical durante la segunda mitad del siglo pasado y del cual son herederos algunos de los que -a duras penas- sobreviven en los albores del segundo cuarto del presente. Un género que a su vez engloba cientos de subgéneros -hubo una época en la que cada día surgía uno nuevo, tantos como ismos en las vanguardias artísticas hace justo un siglo- pero que al mismo tiempo consigue que con una sola palabra todo el mundo -al menos de cierta edad- sepa ubicarse en el tiempo, el espacio y el sonido.



Los músicos tocaron algunos de los himnos en castellano y en inglés que el rock ha dado para la historia, con dos dificultades añadidas para formaciones de banda: por un lado el tempo, habitualmente más acelerado -aunque no siempre-, y por otro la necesidad de tocar arreglos que originalmente están compuestos para instrumentos de cuerda electrificados, como guitarras y bajos, o teclados, y que no es fácil ni arreglar ni interpretar con vientos e instrumentació propia de banda de música -aunque ahí estuvieron los profesores de bajo eléctrico y guitarra para echar un mano-.



Así, con las chupas de cuero y las gafas oscuras como mandan los cánones fueron desfilando por el escenario algunos de los temas que han sido banda sonora de varias generaciones.



La velada no pudo tener un mejor comienzo con el histórico Rock & Ríos, un directo que el gran Miguel y su banda grabó del tirón y que hoy sigue siendo el disco más vendido del rock español; y con el inconfundible Nothing else matters de Metallica, de la que se cuenta que James Hetfield se inspiró para esta canción en las últimas palabras de su abuelo -”Nada más importa”-, creó su característica intro de guitarra con cuerdas al aire porque con su mano izquierda sujetaba el teléfono con el que hablaba con su novia.



Al amor siempre ha tenido un lugar central en el rock and roll y ayer no podía faltar en Los Fueros Jon Bon Jovi, el roquero más guapo de todos los tiempos a juicio de muchas. La banda también interpretó See you later alligator o Rock Around the Clock, dos clásicos del rock and roll más blandito que Bill Haley & His Comets -entre otros grupos- adaptaron para ser escuchado por el público blanco, renuente a un ritmo pecaminoso que invitaba a abandonarse a las pasiones y que, por si fuera poco, se había originado a partir del blues y de los grandes guitarristas y pianistas negros. Rock Around the clock salió en 1955, solo un año después de que las leyes permitieran a los afroamericanos ingresar en las universidades.



¿Pero qué sería del rock sin toda su leyenda negra? Smoke on the Water, el riff que mejor conocen los vecinos de quienes empiezan a estudiar guitarra eléctrica, Eye of the tiger, que compuso Frankie Sullivan y Jim Peterik a petición de Sylvester Stallone para Rocky III o Satisfaction, de sus Satánicas Majestades, tienen unas cuantas. Se escucharon en un pupurrí titulado Rock Classics, antes de que la velada abordara su recta final.



Con ayuda del más de un centenar de chiquillos de los primeros cursos de Formación Musical, que cantaron su letra, la Banda de Santa Cecilia interpretó Chiquilla, de Seguridad Social, cuya letra -”Por la mañana yo me levanto / y voy corriendo desde mi cama / para poder ver a esa chiquilla / por mi ventana”- no deja de tener algo de turbio por más que haya sido una de las estrofas que más se han escuchado y cantado por las discotecas españolas durante décadas.



Y tras la intervención de Antonio Civera, director de la Escuela de Música Antón García Abril y tormpetista en la banda, el concierto se despidió con un doble himno del rock que congregó a los cuatrocientos músicos que subieron al escenario al mismo tiempo. Doble himno porque lo fue cuando ACDC lo grabó en 1979 con el título Highway to hell para describir como era una vida en constante gira musical, según Angus Young, y también lo fue el que se sacó de la manga el equipo de Oregón TV cuando la versionó, treinta años después, con el título Soy de Teruel. Desde entonces falta en muy pocas celebraciones turolenses, y ayer volvio a sonar coreado por centenares de gargantas.