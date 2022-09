La vida de Jose Antonio Labordeta llega a los cines como "una historia de Aragón"

Por

El documental ‘Labordeta, un hombre sin más’, de los directores Gaizka Urresti y Paula Labordeta, muestra el lado más íntimo y personal del poeta, cantautor y político a través de la voz de su mujer y el recuerdo de su familia, un homenaje a este ilustre aragonés “más allá de su dimensión pública” y “una historia de una leyenda, una familia y de Aragón”.



Gaizka Urresti y Paula Labordeta han presentado este jueves el documental, que repasa los momentos vitales que lo convirtieron en un personaje reconocido en todo el país en torno al recuerdo de sus hijas y nietas y, junto al diario personal del cantautor y político y la voz de su mujer, desvela la figura de un hombre “que se planteó muchas cosas, sobre todo, de la tierra”.



“Es necesario conocer a ese Labordeta más íntimo, más familiar, saber cómo fue su infancia y juventud. Así se entenderá por qué escribió esas letras en canción y poesía”, ha señalado Paula Labordeta en una rueda de prensa tras recordar la despedida de su padre en el Palacio de la Aljafería a la que acudieron más de 50.000 personas. “Nos esperábamos gente, pero no esa magnitud”, ha destacado.



Según ha confesado, esta película es el resultado de “un recuerdo físico que todavía está en la piel”, porque los aragoneses “venían a despedir ese amor y ese dolor de un padre, un hermano y un íntimo amigo”.



En la presentación del documental, que cuenta con el apoyo de Aragón TV, también ha acudido la viuda y presidenta de la Fundación Labordeta, Juana de Grandes, quien ha detallado que llevaba fraguándose en la mente de su hija desde hace muchísimos años. "Paula siempre me ha dicho que quería hacerlo, pero que fuera diferente. Este tenía que ser el documental con mayúsculas”, ha explicado emocionada.



Por su parte, Gaizka Urresti ha reconocido que esta película es un "regalo” y ha recordado el momento en el que pudo agradecer a Labordeta “enseñarle a amar Aragón”.



“Lo conozcas o no, la de Labordeta es la historia de un vacío, de una leyenda, de una familia y es la historia de Aragón, de una tierra que se unió gracias a sus canciones”, ha comentado Urresti, quien también ha desvelado que este filme tiene ya 25 copias y se podrá ver en toda España. “Es algo descomunal para un documental”, ha admitido.



Como antesala a su llegada a Madrid el próximo lunes y a su estreno el 23 de septiembre, esta tarde se preestrena en los Cines Palafox de Zaragoza con la asistencia de la familia y todos los compañeros aragoneses que forman parte del equipo porque, como ha asegurado Urresti, "es una película de Aragón, pero para el mundo".