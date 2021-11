Los nuevos derechos LGTBI chocan con los intentos de involución

Las nuevas leyes y la sociedad reconocen nuevos derechos al colectivo LGTBI pero, sin embargo, hn surgido recientemente actuaciones homófobas que hacía décadas que no se veían y familias que votan a favor de la reducción de derechos. Este fue uno de los temas que se abordó en el primero de los coloquios de ayer del Congreso del Amor y del Bienestar organizado por la Cadena Ser en la capital turolense, que llevaba por título ¿Dos padres, dos madres, dos esposos, dos esposas? Los nuevos cónuges y su aceptación en la sociedad actual.

En la mesa redonda, moderada por la periodista Eva Cruz, tomaron parte la activista Carla Antonelli y los escritores Brigitte Vasallo y LuisG Martín. Antonelli alertó durante una de sus intervenciones que vivimos un momento de peligro, “de intento de involución” y planteó que la educación debe de ser el cimiento para que estas nuevas generaciones sean educadas en el respeto a la diferencia.

Políticamente incorrecto

Destacó que muchas de las voces homófobas que ahora se escuchan quedaron replegadas durante años porque “no era políticamente correcto”, sin embargo el momento social y político actual favorece su reaparición.

Al respecto de la Educación Brigitte Vasallo sembró una duda entre los asistentes al plantear que “hay que definir qué es la la educación antes de ponernos de acuerdo en que sea la solución”, puesto que puso en tela de juicio que la solución sea educarnos en las escuelas donde nos adoctrinan.

En este sentido, durante toda la mesa redonda los ponentes se mostraron muy críticos con la Iglesia Católica, que sigue dirigiendo la educación en España y, según LuisG Martín, “cada vez que llega una ley en la que se introduce alguna mínima materia en la que se habla de igualdad la boicotean y hablan de adoctrinamiento”, sentenció.

También Carla Antonelli acusó a la Iglesia de “sustentar en su edificio la discriminación del otro” y planteó que les interesa perpetuar esas discriminaciones para mantener “el chiringuito”.

Cambio de mentalidad

Eva Cruz planteó durante el diálogo a los asistentes si creían que estaban trabajando en favor de un cambio de mentalidad. Brigitte Vasallo aseguró que no siente que trabaje por el cambio de mentalidades, aunque reconoció que era su sueño: “Yo personalmente creo que trabajo en el análisis para que, desde la colectividad, cambiemos las cosas. Creo que mi función es proponer lecturas, pero no soluciones, a mí las soluciones y cambios que me interesan tienen que venir desde lo colectivo”, aseguró.

Luis G se definió como pesimista y comentó que le cuesta creer en el ser humano y en el cambio de mentalidades. Señaló que hay lecciones que creíamos superadas, pero “ni están superadas ni el siglo XX nos ha dejado lecciones que nos hayan servido”, manifestó. Sin embargo, por otro lado, reconoció que como homosexual y persona LGTBI ha vivido un cambio absoluto de mentalidad en la sociedad, “se han desarrollado unos mecanismos sociales y colectivos que han permitido que a mucha gente le haya cambiado la vida en el acceso a la felicidad”.

Vida en pareja y soledad

Aunque el debate giró en torno a la vida en pareja desde las nuevas fórmulas de la actualidad, LuisG Martín se declaró un “ferviente creyente” en la soledad, aunque considera que no todo el mundo está capacitado para estar solo. Para él la pareja es “una célula biológica que tiene que ver con la procreación” y con temas económicos. “El amor del enamoramiento no es el de la vejez, pero sí tienen algún nexo común”, dijo.

Otro de los temas que la moderadora Eva Cruz puso sobre la mesa es el amor romántico, que explicó que entraña cuestiones en las que se ha luchado sobre todo desde el feminismo. Por su parte Brigitte señaló que sí hay una aceptación del amor romántico que tiene que ver con la violencia de género, pero también con “la entrega total, el amor que todo lo puede”, describió.

Sin herencias

Un participante desde el público preguntó a los asistentes qué faltaría para lograr una igualdad real, tras lograr la Ley del Divorcio y la de la Igualdad de Género. LuisG Martín señaló al respecto que para lograr la igualdad es necesario un importante cambio de sociedad “sería necesario suprimir las herencias” para que el mérito de las personas realmente valiera.

Vasallo abordó la cuestión de la pluma, de la que se declara gran defensora pese a los efectos que tiene: “Fui visible como lesbiana antes incluso de serlo”, manifestó.

Gran participación

El VII Congreso del Amor y del Bienestar organizado en la capital turolense durante el fin de semana por la Cadena SER , y que este año se ha centrado en Matrimonio y Amor, ha contado con más participación de personas de Teruel que ningún año, según destacó la directora de la Cadena SER en Teruel, Silvia Lacárcel.

Aunque los organizadores tenían cierto recelo por ver cómo iba a afectar la pandemia en las inscripciones y la nueva normativa obligó a reducir el aforo a las 400 personas, finalmente han asistido unos 160 congresistas. Es una cifra que califican de buena ya que al incremento de casos de covid en España en las últimas semanas se ha sumado el temporal de nieve.

Lacárcel argumentó que tenían ganas de que la gente volviera a la ciudad en esta “cita cultural que tiene repercusión a nivel nacional”, destacó, y que fue suspendida en 2020. Además, comentó que el congreso tiene publico fiel que repite cada año.

Por otro lado, resaltó el interés que despertaron durante todo el fin de semana las actividades paralelas. “La gente ha respondido muy bien, algo que me agrada porque es apoyo y reconocimiento a ponentes de Teruel”, manifestó la directora de la Cadena SER.

El diputado delegado de Turismo, Diego Piñeiro, fue el encargado de clausurar el congreso y destacó el “gran matrimonio de la ciudad de Teruel y la Cadena Ser”, especificó que ese matrimonio está dando “grandes hijos, que son ustedes”, comentó refiriéndose al público, al que emplazó a la siguiente edición de 2022, que será la octava.