Rosa Cardona, comisaria del Año Chomón de la Filmoteca de Cataluña: “Hemos querido acercar Chomón a las nuevas generaciones con aquello en lo que destacó”

La Filmoteca de Catalunya centraliza las celebraciones del Año Chomón con un amplio programa de actividades en la ciudad donde el turolense fijó su residencia durante varios años y entró en contacto con el negocio de la naciente industria cinematográfica a principios del siglo pasado. Una de las principales aportaciones del Año Chomón ha sido la confección de una web que quedará como legado, con abundante información de este pionero del cine. Las conservadoras de la filmoteca catalana Rosa Cardona y Mariona Bruzzo son las comisarias de este Año Chomón que busca sobre todo redescubrir a este genio de los orígenes del cinematógrafo entre la población más joven.

- ¿En qué está consistiendo la celebración del Año Chomón por parte de la Filmoteca de Catalunya?

- La Generalitat declaró la efeméride del 150 aniversario de Segundo de Chomón como una conmemoración oficial y estamos contentos porque es la primera vez que esto se otorga a un cineasta. Nos encargaron a Mariona Bruzzo y a mí ser las comisarias y nuestra intención ha sido estructurar todo a partir de una web, donde se da a conocer el personaje y su obra. Esto nos permitió pensar en los ejes que nos gustaba resaltar.

- ¿Cuáles son esos ejes?

- Chomón y su vinculación a Barcelona, porque seguramente es la etapa menos conocida con respecto a su etapa francesa y la italiana. Pensábamos que era una buena oportunidad para revisitar este momento y actualizarlo, si bien llevamos estudiando a Chomón desde hace muchos años y en nuestro caso arrancamos su estudio con el libro de Juan Gabriel Tharrats, luego ya publicamos el libro de Joan Minguet y con la creación de la Colección Chomón en la que Filmoteca participó.

- El conocimiento sobre Chomón es continuo, van surgiendo nuevas informaciones, ¿no?

- Sí, durante estos años han aparecido nuevos estudios y documentación que nos permitía revisitar esta etapa, porque se dispone de nuevos materiales y documentos.

- ¿Y cómo se plasma todo esto en las celebraciones del 150 aniversario de su nacimiento?

- Queríamos que el Año Chomón tuviera como concepto una idea histórica, pero también acercar Chomón a las nuevas generaciones y hacerlo a partir de aquello en lo que él destacó, su especialización en los efectos especiales, la animación y el color. Y queríamos ver cómo todo este mundo y esta tecnología que él desarrolló ha llegado hasta nosotros, porque estaba inmerso en los orígenes del cine. No solo a partir de la historia del cine sino también ver de qué manera los creadores actuales en imagen cómo podrían ser unos herederos de estos primeros años de Chomón, y cómo lo ven ellos. Eso se recalca en la web de difusión que hemos hecho y en un labotarotio donde se reunirán especialistas para comentar, hablar y debatir estos nuevos documentos y las nuevas maneras de entender ahora a Chomón, con los creadores y la herencia de Chomón. Ver qué estaría haciendo Chomón ahora en el mundo este de fascinación, su traslación al momento actual.

- ¿Esa web será un legado de la celebración, permanecerá ya en el tiempo como tal?

- Sí, quedará ahí y se irá actualizando. Nos parecía interesante que fuese un punto de partida. Tendrá una doble en la filmoteca y queremos que se cree un espacio donde ir actualizándola. Por ejemplo, con el mapa de Barcelona se pueden aumentar o añadir cosas, o cada vez que aparezca un nuevo material incorporarlo. Otro objetivo del año era ver el estado de conservación de su obra. Estamos haciendo búsqueda de materiales en filmotecas internacionales y esto queremos ir actualizándolo e ir poniendo las noticias o documentación. Es un punto de partida porque un año no da, ya que la declación fue en diciembre y empezamos en enero, por eso muchas de las cosas lo que hacemos es arrancar, pero la idea es seguir y no dejarlo.

- ¿Qué importancia tiene Segundo de Chomón en la historia del cine?

- Él y la gente como Chomón fueron los que entendieron el cine en los orígenes, quienes lo desarrollaron. Chomón con el uso de la tecnología que permitía en esos momentos para hacer efectos, tuvo un peso fundamental en París en la productora Pathé. Siempre desde una parte no de autor sino de técnico. El cine de los orígenes es un cine muy universal, las copias circulaban por todo el mundo. Él estuvo en un centro muy fundamental, la Pathé, una empresa muy potente que llegaba a todo el mundo, y él en su sección, que era la de las películas de trucaje, desarrolló muchos sistemas que luego se aplicaron en las películas de los años veinte y más adelante en las películas de efectos. Además, desde un primer momento investigó cómo aportar los sistemas de color al cine y fue una obsesión suya hasta el final de su vida. Cuando murió venía de estar rodando unas películas con un nuevo sistema de color en Marruecos.

- ¿Sus principales aportaciones, aparte de los trucajes, cuáles fueron?

- Desde mi punto de vista es convertirlos en invisibles, en ponerlos al servicio de la narración. Si las primeras películas suyas eran las fantasías por fantasías, sobre todo en la segunda etapa, de 1911 y 1912, en su época Ibérico, las películas que nos han llegado los trucos están insertos ya en la narración y están muy elaborados. Todo lo hizo desde el anonimato y desde la vertiente más técnica e invisible del cine, pero con películas muy relevantes. Las que se han encontrado ahora de esta época Ibérico son realmente muy espectaculares.

- ¿Qué papel desempeñó en los inicios del cine en Barcelona?, porque la Ibérico Film estaba radicada allí.

- A partir de las investigaciones que se han hecho, él aparece en muchos proyectos de esa época. No se encuentra fácilmente. Puedes encontrar en la prensa diferentes noticias de Gelabert, de Baños, e incluso de Marro, pero de Chomón no, y en cambio, cada vez que profundizas Chomón también está. Estaba por ejemplo en el proyecto de la Sala Mercé, que era este cine con ambición de ser síntesis de las artes y de sistemas de acompañar las películas con sonido. Estaba al principio en las ferias, pero también en los sistemas de color que aportaban a las ferias. Estuvo rodando seguramente para la Pathé en Barcelona algunas secuencias de películas. Y creo que en su segunda etapa él quería hacer en menor escala lo que había hecho en París. Tenía la experiencia parisina de cómo funcionaba un estudio y distribuir y hacer rentable el negocio y lo intentó hacer. Construyó unas galerías en Barcelona y planificó rodar para luego distribuir. Las películas que nos han llegado muestran un producto muy universal, muy a lo Pathé.

- ¿Por qué no prosperó eso y se fue a Italia?

- No lo sé, y no creemos que no prosperase, pero me imagino que la oferta de Turín debía de ser tentadora. Turín era lo que él quería hacer con muchísimos más medios, y en cambio aquí dependía todo de él. Un estudio de 10 metros en la Gran Vía de las Corts no es la Itala. Y seguramente se sumaría la sintonía con Pastrone con el proyecto de hacer un cine muy ambicioso. Aquí eran años difíciles para la producción, Barcelona era un centro de distribución, y tampoco había mucho espacio en los cines para colocar pelis hechas aquí. Yo lo veo muy lógico el irse a Italia.

- ¿Cuánto tiempo lleva trabajando la Filmoteca en la recuperación de su obra y en qué ha consistido?

- Desde 1992. Hubo un proyecto Lumière de recuperación de películas y Chomón era ya una figura. Surge entonces la idea de recuperar su obra porque unía a diferentes países. Durante estos años se hizo la colección de 35 y en esto ayudaron todos los archivos de la FIA y luego se ha retomado la misma idea. Han pasado estos años, han aparecido o nuevos materiales o mejores materiales, de las mismas películas que ya se había recuperado y es un proyecto básicamente de recuperación de archivos.

- ¿Qué han recuperado?

- El mejor material, porque también te dan muchas pistas, para estudiar sus técnicas y aumentar el conocimiento, tener los originales. Uno de los objetivos de este año desde punto de vista de archivo, es poner al día esta filmografía conservada de Chomón, qué materiales existen, cuáles los mejores y luego poder plantear colaboraciones en restauraciones, y también establecer la filmografía, porque de los 500 filmes que se habla está claro que no todos son de Chomón. Cuanto más aumentas el conocimiento histórico, mejor puedes conocer su obra. Si ahora sabemos que no llega a París hasta agosto de 1906, está claro que las películas que se le atribuían a él en 1905 no lo son, aunque también hay películas de Pathé que algunas secuencias se rodaron aquí. Se trata de ir acotando a partir de la información que va surgiendo.

- ¿De cuántas películas estaríamos hablando?

- Se calcula entre 80 y 100 películas con diferentes intervenciones solo en la Pathé. Sobre las 30 películas en Barcelona sobre zarzuelas y tal no tenemos constancia de que se hayan estrenado, con lo cual nos limitaríamos a las 20 de Ibérico, que estas son las seguras. Para la Macaya Marro él también rodó documentales. El objetivo también para el final del Año Chomón es construir esta filmografía, o empezar a construirla, que también sería una cosa para compartir en esta web e irla actualizando entre todos y rectificándola cuando sea necesario.

- De hecho hay películas que se le atribuían a él y después se ha visto que no lo eran.

- Claro, eso es porque aparecen documentos en la Pathé dentro de los libros de contabilidad. Como salen los pagos dicen claramente que se ha pagado tanto dinero para rodar tal película.

- Por tanto la filmografía definitiva de Chomón está todavía por construir.

- Pero eso pasa en todo el cine de los orígenes, porque es un cine muy anónimo, y también porque se han perdido las películas, y después porque no queda documentación ya que mucha de ella era industrial

- ¿Lo que es Filmoteca de Catalunya, cuántos títulos ha recuperado y restaurado?

- Nuestros nitratos, los que tenemos originales, se han vuelto a hacer ahora con la tecnología digital, y estamos hablando creo que son diez. Y este año sí que hemos colaborado en bastantes restauraciones con otros archivos como Toulouse. Hemos digitalizado El biombo de Cagliostro, Escamillo tiene el solitario, Excursión a la isla de Mallorca, que es también un recuperación de este año, y también La antigua Toledo, de la época Ibérico. Luego aparecen nuevos materiales y se digitalizan, pero no son restauraciones.

- ¿Aparecerán nuevas películas?

- Pienso que cada vez va a ser más dificil. Las Pathé tuvieron más circulación, por ejemplo, pero las de Chomón Fuster no y es más difícil. Creemos que las Pathé irán saliendo porque a lo mejor están en archivos y están preservadas, pero nunca se han identificado como Chomón. Creo que sí van a aparecer y estamos detrás de algunos materiales que completarían la filmografía. Yo ahora estoy centrada en la Ibérico y hay tres títulos de argumento que no están localizados pero que podrían estar en archivos, porque tuvieron mucha circulación y habría que saber con qué títulos extranjeros se exhibieron, y por los que han llegado no es fácil reconocer Barcelona. Algunos de estos títulos se pasaron a versiones reducidas de 28 y nueve y medio, y esto nos queda por mirar, y sería más fácil encontrarlas porque el soporte era acetato y eran más estables. Es lo que ha pasado con la de la isla de Mallorca.

- ¿En plena era digital, están presentes sus aportaciones de alguna manera en el cine de hoy día?

- Ha cambiado completamente, esa es la idea del segundo día del laboratorio, vendrán técnicos de ahora y creativos, y dialogarán con un especialista en la época de Chomón. En la mesa redonda de animación se verá que la técnica que utiliza ahora la gente que está haciendo stop motion es la misma que utilizaba Chomón, o el truco del fondo negro son las pantallas led de Mandalorian con la tecnología de ahora.

¿Qué quedará después del Año Chomón y cómo se va a seguir trabajando en su recuperación?

- Que quedase la idea de que este es un trabajo continuo y que se pudiese ampliar la recuperación de las películas. Investigar la figura está bien, pero hay que hacer un esfuerzo para localizar en los archivos si quedan cosas originales de Chomón, que se puedan ver en pantalla, y también haberlo podido acercar a nuevas generaciones.