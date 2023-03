Adrián Torrente rasca una marca personal en un día complicado en el Campeonato de España sub-20 de pista cubierta

Por

El Campeonato de España sub-20 arrancó de la mejor manera posible ayer para Adrián Torrente, aunque se fue truncando durante la jornada. El turolense comenzó mejorando su marca personal en los 60 metros lisos, pero se resintió de unas molestias en la espalda que no le permitieron repetir su buena actuación en el resto de disciplinas en las que participó durante la jornada de ayer. Pese a ello, el de la Atlética Turolense se encuentra en novena posición a falta de la mitad de las pruebas.



El debut de Adrián Torrente en Sabadell fue difícil de mejorar. El turolense arrancó la competición a las 10:00 de la mañana con la prueba de 60 metros lisos. Las condiciones de la pista podían jugar en favor de Torrente y él no dudo en aprovecharlas. El aragonés terminó cuarto a tan solo una décima del tercer clasificado y mejoró su marca personal en esta disciplina con un tiempo de 7.35 segundos.



Tras la velocidad, llegó el turno del salto de longitud en el que Adrián Torrente acabó en séptimo puesto tras alcanzar los 6.15 metros. A partir de ahí, los dolores de espalda complicaron algo su progreso durante el resto de la jornada. El lanzamiento de peso se le atragantó al turolense, que acabó penúltimo, muy lejos de los puestos de cabeza, con una marca de 9.29 metros.



Las dolencias se incrementaron cuando llegó el turno del salto de altura. Torrente trató de cerrar el primer día con buenas sensaciones, pero no pudo superar el listón cuando este se encontraba a 1.67 metros del suelo. El turolense tendrá hoy la oportunidad de resarcirse en una jornada completa.