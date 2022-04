Aharón Gámiz: “No solo queremos pasar contra el Guaguas, queremos el título”

Por

Aharón Gámiz fue elegido como el mejor líbero de la primera jornada de los cuartos de final del playoff. Y no fue por casualidad. Su aportación en el sistema de defensa del CV Teruel resultó decisivo para que el equipo naranja se llevara el primer punto de la eliminatoria. con el que viaja el equipo naranja a Canarias este fin de semana



-El CV Teruel tiene que ganar un partido este fin de semana en Las Palmas de Gran Canarias al Guaguas para clasificarse para la semifinal. ¿Con qué ánimos llega el equipo?

-Llevamos una temporada difícil, pero por suerte después de la Copa del Rey el equipo ha cogido otro rumbos y hemos conseguido cuatro victorias seguidas.

Contamos con el primer punto, que es importantísimo, después de haber vencido en casa, en Los Planos, y ahora vamos allí con la mente mucho más reforzada. Al final, estamos haciendo un buen trabajo y hemos recuperado efectivos. Falta Greg (Petty), pero está trabajando para ayudar al equipo en lo que haga falta.

Vamos en la buena línea. Creo que entre todos vamos a conseguirlo.



-Con la victoria del pasado domingo le han pasado la presión al Guaguas. ¿Eso juega a favor o le hace más peligroso?

-Guaguas es un equipo muy fuerte que han apostado mucho tanto esta temporada como la anterior en hacer un buen proyecto. Ellos siempre tienen la presión de ganar. Mientras, está claro que nosotros no debemos estar donde estamos y también sentimos esa presión de devolverle a la afición la ilusión que se merece por su apoyo y por la historia del club.



-Por suerte o por desgracia, el sistema de competición permite que un equipo que no haya sido regular durante el invierno tenga opciones reales de ganar el título.

-Todos los equipos sabemos que la liga regular está para poner a cada uno según el trabajo que ha hecho todo el año, pero eso solo sirve para saber cómo estás. Pero al final el playoff es el que marca quién gana y quién pierde, y nosotros nos tenemos que agarrar a eso. Sabemos que tenemos una buena plantilla y queremos revertir la situación para llevar a Teruel a ganar el título. No solo queremos pasar contra Guaguas, lo que queremos es ganar el título.

-¿Qué tal llega usted a esta trascendental cita?

-Al final, los dolores están ahí tras una temporada muy larga de mucho sacrificio por muchos jugadores. Estamos trabajando duro para llegar lo mejor posible. El domingo aguanté bien los cinco sets, sin ningún dolor. Esperemos que el sábado, y el domingo si llegamos a perder, estemos todos bien y ganar.



-Entonces, ¿nos vemos el fin de semana que viene en Los Planos?

-Obviamente. Ojalá.