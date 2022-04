El CV Teruel quiere sellar hoy su pase a semifinales

Por

El CV Teruel tiene esta tarde la oportunidad de eliminar de un plumazo al equipo que partía en octubre como favorito a todo y reivindicarse tras una temporada aciaga en la que los resultados no han acompañado a los naranjas en una temporada sembrada de infortunio.



Los turolenses llegan al segundo partido de los cuartos de final con la ventaja de haber ganado el primero de los encuentros contra el Guaguas el pasado domingo en Los Planos.



El CV Teruel llegó al partido del pasado fin de semana con los deberes hechos. El entrenador del CV Teruel, Miguel Rivera, recordo que “el plan de juego salió y, más importante todavía, los jugadores cumplieron a rajatabla y lo llevaron muy bien a la práctica” achacando a los jugadores el mérito de la victoria del primer partido de la eliminatoria.



Sin embargo, el mister naranja alertó de que el Guaguas “tiene posibilidad de cambiar” porque dispone de una “gran plantilla con muchas posibilidades y muchas alternativas”. “Tienen que cambiar”, dijo Rivera, porque al final el CV Teruel consiguió “frenarles en muchas fases del partido” y eso obligará al conjunto turolense a “estar preparado para lo que suelen hacer y para el plan B o el plan C”.



Rivera habló del rival de esta tarde como un equipo con muchas alternativas en la plantilla” recordando que tiene “muchos jugadores mucho nivel en todas las posiciones” con tres “muy buenos centrales” recordando que “al final, el que no juega es Moises (Cezar) que era el titular indiscutible el año pasado en el equipo que ganó la liga y la Copa. Entre los receptores, el cambio es Fran Iribarne, que tiene cerca de 80 internacionalidades. El cambio de colocador y opuesto son César y Ángel, los dos con muchos años en la Superliga y todas capacidades para ser titulares en cualquier equipo de la liga” resumiendo que el Guaguas es un “equipo con mucha posibilidad de cambiar” y apostó por “estar preparados para esos posibles cambios”.



Además, Rivera abogó por estar “muy vivos” ante cualquier cambio que lleve a cabo el equipo respecto al juego que lució el domingo en Teruel.

Mientras, y aunque el receptor estadounidense del CV Teruel, Greg Petty, que se ha convertido en uno de los pilares del equipo esta temporada, es duda por unas molestias en la espalda, el entrenador turolense podrá contar con todos sus jugadores, incluido en opuesto Andrés Villena, que el domingo brilló después de una temporada en la que sus problemas físicos no le han permitido participar a menudo con el equipo. Factor cancha

Rivera volvió a restar importancia al factor cancha. “En el playoff, a diferencia de la liga regular, lo que importa es ganar. Y ahora el punto lo tenemos nosotros y el cero lo tienen ellos”, sentenció.



Sin embargo, Rivera recordó que “ganar en Las Palmas es muy difícil”. De hecho, en los últimos dos años el Guaguas solamente ha cedido la victoria en una ocasión, en el último partido de la fase regular contra el vigente campeón de Copa, Melilla Sport Capital, que terminó como primer clasificado de la liga regular. Llevan dos años en la liga y en su casa solo han perdido un partido. Eso habla a las claras de que como local juega especialmente bien”, recordó el técnico. Es difícil jugar en el Centro Insular de Deportes”, apostilló Rivera, que recordó que el Guaguas tiene que “intentar aferrarse a eso para intentar darle la vuelta a la eliminatoria”.



En este escenario, el entrenador del CV Teruel fue claro: “No espero otra cosa que un equipo al otro lado de la red que salga a matarnos, porque es la única opción que les queda”.



El partido se disputará este sábado a las 18:00 horas (hora insular), y en caso de que sea necesario, el desempate se celebrará el domingo a mediodía.