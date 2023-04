Alba Bautista termina quinta en aro y sexta en cinta de la Copa del Mundo

Por

Alba Bautista cerró su participación en la Copa del Mundo disputada en Sofía (Bulgaría) con un quinto puesto en aro y una sexta posición en cinta. De tal modo, la utrillense, que se aseguró el octavo puesto en la general de todos los aparatos durante la jornada del sábado, fue la mejor representante española de la cita internacional y rozó el podio en ambas modalidades.



La jornada dominical se presentaba ilusionante para la gimnasta turolense, ya que optaba a hacerse con dos medallas. Bautista disputaba la final de aro y de cinta después de realizar grandes ejercicios durante la clasificación del día previo. Debut a la altura La utrillense debutó con el aro, con el que marcó la cuarta mejor nota de todas las participantes en la jornada del sábado, cuando la utrillense ejecutó un ejercicio excelente que le permitió quedar en cuarta posición, solo por detrás de las tres mejores de la competición: la búlgara Stiliana Nikolova, la italiana Sofia Raffaeli y la uzbeca Takhmina Ikromova. Con una nota de 31.450, la de Utrillas partía como una de las principales candidatas a ocupar uno de los tres escalones del podio.



Bautista, vestida con un maillot rojo, saltó al tapete convencida de que podía lograrlo y realizó un ejercicio de bella factura en el que los pequeños detalles le jugaron malas pasadas. Ese fue el principal motivo por el que la aragonesa obtuvo una nota ligeramente inferior a la de la clasificación (30.500) y tuvo que conformarse con una meritoria quinta posición. Por delante de ella solo terminaron las tres mejores de la jornada clasificatoria y la israelí Adi Asya Katz.



Stilliana Nikolova, de Bulgaría, se proclamó campeona de la modalidad al obtener una puntuación de 33.800, más de tres puntos por encima de la turolense. Cerca del podio Tras completar su ejercicio con el aro, Alba Bautista tuvo tiempo de reponer algo de fuerzas para enfrentarse a la otra gran cita de la jornada, la final de cinta con la que concluía la competición individual de la Copa del Mundo.



En los Mundiales del pasado año, la cinta dejó un gran sabor de boca a la gimnasta utrillense , ya que fue el aparato que mejor se le dio y que le permitió disputar su primera final internacional.

A partir de ese momento, su crecimiento fue meteórico, por lo que puede considerarse que es en esa modalidad en la que mejor se desenvuelve la gimnasta local.



La final era una oportunidad única para demostrarlo, ya que durante la jornada clasificatoria la utrillense no pudo dar su mejor versión con este aparato. Además, la final de cinta era una ocasión especial para ella, ya que compartía participación con su compañera y amiga Teresa Gorospe. Entre las dos compartían la responsabilidad de representa al combinado español en la Copa del Mundo en la categoría individual, por lo que la final de cinta era la última gran oportunidad del fin de semana para demostrar su talento.



En ese contexto, Alba Bautista, que llegaba con la octava nota a la final, mejoró posición pero no marca. La turolense presentó su coreografía acompañada por una saeta de Lidia Martínez, con un ejercicio completo y muy vistoso pero que no acabó de convencer al jurado.



Bautista obtuvo una nota de 29.050 para terminar en sexta posición, justo por debajo de la italiana Sofia Raffaeli. Las mejor nota de la prueba fue para Takhmina Ikromova, con 30.900, por lo que la utrillense no estuvo tan lejos de los puestos de cabeza.



Por su parte, Teresa Gorospe terminó en séptimo lugar con una nota de 28.000.



De tal modo, Bautista fue la mejor española de la cita y rozó el podio en un nuevo gran fin de semana para ella y para todo el deporte turolense.