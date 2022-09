Arranque liguero complicado para los equipos femeninos turolenses

Por

Los equipos turolenses de Primera aragonesa tuvieron un arranque liguero complicado. Mientras que las chicas del Fuensport encajaron una severa derrota en su visita al Cosmos zaragozano (4-1), las rojillas del CD Teruel no lograron completar la convocatoria y han acordado un aplazamiento para el partido que debían disputar contra el Zaragoza CFF. Derrota verde en Zaragoza El primer partido del Fuenes dejó un sabor agridulce tras perder contra el Cosmos por 4-1 en un partido en el que las verdes no lograron tomar el mando en ningún momento. Se adelantó el conjunto zaragozano con un gol de Raquel Martín en la primera jugada del partidos. Las locales ampliaron la diferencia tras cumplirse la hora de partido y aunque Lidia Sánchez, que ha abandonado las filas de Pinilla para incorporarse a la delantera del Luis Milla, acortó distancias unos minutos después, su gol no tuvo continuidad y las zaragozanas anotaron dos chicharros más firmados por Ana Balaguer y Alexia, éste último en el último minuto del encuentro.



Las verdes del Fuenes tratarán de resarcirse la próxima jornada en el césped del Luis Milla ante el Delicias (domingo, 25 de septiembre a las 16:00 horas), que el domingo empató a uno contra el CD Ebro. Ausencias rojillas Mientras, el CD Teruel tuvo que aplazar el partido programado para el domingo ante el Zaragoza CFF al no haber podido reunir una convocatoria suficiente.



Los dos equipos acordarán una nueva fecha más adelante para resolver este encuentro. Segunda Femenina El primer domingo del mes de octubre arrancará la Segunda Femenina con el Alcañiz com único representante de la provincia en el Grupo 2 y Atlético Teruel y Calamocha en el Grupo 1.



Las turolenses jugarán en el Antiguo Federativo contra el Cuarte CD y las bajoaragonesas lo harán en Santa María frente al Villanueva. El Calamocha guardará descanso en la primera jornada de liga.