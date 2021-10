El CD Teruel Femenino suma su primera victoria de la temporada

Por

El Club Deportivo Teruel sumó este domingo sus primeros puntos desde que ascendiera a la máxima categoría regional del fútbol femenino tras vencer en su visita al Olivar Estadio Miralbueno por 0-3.



Esta victoria supone un espaldarazo en la carrera de las rojillas en esta categoría, que han podido recuperar hasta cuatro posiciones progresando hasta noveno puesto de la clasificación, detrás del CD Ebro, y abandonar las últimas posiciones del grupo, dejando como farolillo rojo al Fuensport, que hasta la fecha no ha logrado estrenar su casillero de puntos. El CD Teruel

Después de haber perdido en la primera jornada como local contra el CD Ebro (0-2) y a domicilio en la segunda en Casetas (1-4), las rojillas lograron desquitarse el pasado domingo ante el Olivar Estadio Miralbueno al que le asestaron un contundente 0-3 con dos goles de Lidia Sánchez y el tercero, en la recta final del encuentro, de Romina Durán.



Las turolenses tendrán que esperar hasta dentro de dos semanas para intentar seguir en el camino de las victorias cuando recibirán en Teruel al Peñas Oscenses, un rival directo en la carrera por escalar a la primera mitad de la tabla de posiciones.



Después, y sin moverse de la capital mudéjar, jugarán contra el Fuensport, que intenta escapar de la posición de farolillo rojo de la categoría. El Fuenesport

Las chicas del Fuensport no han podido sumar ningún punto todavía después de haberse disputado tres jornadas. El debut liguero supuso la derrota en el Luis Milla contra el Valdefierro, ante el que encajo una manita y solo el acierto de Nerea Cortés logró estrenar el casillero de goles a favor de las verdes.



Después fue el Zaragoza CFF el que se cebó con las turolenses para auparse hasta la primera posición de la clasificación y, al tiempo, hundir un poco más a las verdes al fondo de la tabla.



Este fin de semana el Fuenes le aguantó el tipo al Huesca hasta el segundo tiempo, cuando Alicia Peralta abrió el marcador visitante para que Emma Gascón abriera un poco más la herida en el último instante del encuentro jugado en el Luis Milla.



Las chicas del Fuensport afrontan ahora un periodo de competición menos exigente, después de haberse enfrentado a los dos primeros clasificados y al séptimo equipo de la tabla. El domingo 17 visitarán al Monzón Fútbol Sala Femenino, que solo ha sumado una victoria, antes de recibir en el terreno de juego de la Fuenfresca a sus vecinas del CD Teruel en el derbi provincial de la categoría Segunda Regional

Aunque la competición den la categoría Segunda Regional no comienza hasta el próximo 17 de octubre, el equipo del Calamocha ya ha sumado sus primeros tres puntos después de que su primer rival en el calendario del Grupo 2, el Sala Zaragoza, se haya retirado de la competición. Dentro de poco más de diez días las chicas del Alcañiz se enfrentarán al Cosmos Aragón.