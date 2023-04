Borja Romero: "Ascender sería uno de los éxitos más importantes del CD Teruel"

"Empezamos la temporada con ambición; ahora estamos ante la oportunidad de ser campeones de grupo"

Borja Romero llegó al CD Teruel hace cuatro temporadas, cuando el club puso los cimientos de un proyecto que en menos de 24 horas puede alcanzar una nueva dimensión, tras un crecimiento exacerbado. El centrocampista andaluz se ha convertido en uno de los pilares del vestuario rojillo y confía en pasar a la historia de la entidad consiguiendo el glorioso ascenso a Primera RFEF.-Un buen ambiente. Hemos tenido una buena semana. Esa ha sido la tónica habitual de todo el año. Entre semana disfrutamos de lo que hacemos, intentamos tener un buen ambiente, que haya alegría, pero siempre compitiendo. Eso es lo que nos ha llevado a poder tener la posibilidad de ascender.-Ha sido una etapa muy bonita. Yo llegué cuando el club estaba en Tercera División. El primer año no pudimos ascender y ya fue al segundo cuando se dio el ascenso en el campo del Utebo. Para los que iniciamos el camino en aquel entonces tenemos una gran satisfacción y muchas ganas de poder conseguir este ascenso. Hemos visto como el club ha ido creciendo desde la humildad y desde lo que nos hemos podido permitir. Alcanzar la Primera RFEF, viendo los equipos que hay, sería uno de los éxitos más importantes de la historia del CD Teruel.-Sí. Creo que una de las claves del club y del equipo es esa. Apostaron por una serie de jugadores a los que se les ha ido dando continuidad. Los fichajes que han ido llegando han tenido una base asentada y creo que ha sido fundamental para adaptarse y conocer cómo es la familia que tenemos dentro del Teruel.-Los que ya llevábamos varias temporadas aquí sabíamos un poco lo que quiere el entrenador. Nosotros hemos sido el enlace entre los jugadores que han ido llegando y el cuerpo técnico y la directiva. Les hemos dado todas las facilidades, les hemos transmitido tranquilidad para que supiesen que iban a estar a gusto. Hemos pasado momentos increíbles, pero también hemos trabajado muy serio para preparar los partidos y así llegar al partido del domingo con opciones de subir.-Sí. Está claro que en el fútbol no te puedes hacer demasiadas ilusiones. Está bien que todos tengamos la ilusión de afrontar un partido que si ganamos subimos de categoría. Esa ilusión se tiene que respirar, pero los que llevamos más tiempo aquí también intentamos que la gente en el vestuario tenga los pies en el suelo. Sabemos que si ganamos somos equipo de otra categoría, pero también sabemos de la dificultad del partido, porque la SD Formentera es un buen equipo y nos pondrá las cosas complicadas.-El año pasado terminamos perdiendo la final del play-off. Fue un día muy bonito para nosotros, para el club y para la afición. Lo único es que nos quedamos con la espinita de no poder lograr el ascenso. Creo que eso llenó de energía positiva a la gente. Todos nos unimos porque vimos que podíamos hacer un equipo muy fuerte, como así ha sido. Empezamos la temporada con ambición y mínimo queríamos jugar otra final. Ahora estamos ante la oportunidad de ser campeones de grupo.-Hace falta que seamos lo que venimos siendo toda la temporada: ser un equipo serio, bien ordenado defensivamente, agresivo cuando no tengamos el balón y vertical cuando la tenemos. Si seguimos haciendo lo que venimos haciendo esta temporada, tendremos serias opciones de ganar el partido. Va a ser muy bonito, porque el campo va a estar lleno, va a haber recibimiento, la gente se va a volcar con nosotros.-Nosotros si pudiéramos haberlo conseguido en Ibiza hubiéramos estado encantados. En el fútbol, cuanto antes consigas los objetivos, mejor. Ahora se nos presenta la oportunidad de conseguirlo en casa. La vida te va presentando oportunidades a cada momento. Ojalá podamos conseguirlo esta semana ya.-En todas las líneas hemos tenido una competencia enorme. Hemos sido un equipo muy equilibrado en todas las líneas y eso se ha demostrado, jugase el que jugase el equipo rendía bien. Para mí será un partido especial. Llevo muchas temporadas y he vivido el crecimiento del club. El año pasado jugué en la final contra el Mérida y me quedé con esa espinita, así que espero que este año nos la podamos quitar y disfrutar del ascenso con toda nuestra afición.

-Serían palabras mayores. Viendo los equipos de Primera RFEF, exigiría un punto más en todos los apartados. La directiva tendrá que ponerse manos a la obra para ver las cosas que hay que mejorar para funcionar bien en la categoría. A nivel de ciudad, el ascenso pondría un gran sello a Teruel en el mapa. Hay equipos históricos en esa categoría y que esas aficiones puedan venir a Pinilla será todo un lujo.-Lleva siendo mi casa cuatro temporadas, yo me siento muy querido por toda la afición. Me lo demuestran todos los fines de semana, al igual que la directiva y los compañeros. Gracias a Dios he vivido más cosas positivas que negativas en el CD Teruel y ese cariño está ahí. Hay una conexión muy bonita con la afición y con la ciudad. Yo no soy de Teruel, pero ese cariño en el corazón creo que estará para toda la vida.-No tenemos nada pensado, pero tranquilo que no solo habrá una, sino que habrá muchas locuras ese día. Ahora mismo tenemos que estar concentrados en el partido y cuando pite el árbitro el final, si se ha conseguido el objetivo, iremos planeando locuras para el día y para la semana.