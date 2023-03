Bou consigue recortar distancias con los líderes

Por

Sin sacrificio no hay recompensa. Roberto Bou y su compañero Miguel Muñoz sufrieron de lo lindo en la segunda etapa de la Cape Epic, que se celebró ayer, pero, fruto de su esfuerzo, consiguieron cruzar la línea de meta dentro del top ten, lo que les ayuda a escalar posiciones en la general hasta la decimosegunda posición.



La segunda etapa de la Cape Epic 2023 arrancó y acabó en Hermanus, localidad que también fue punto de inicio y final del día anterior. Dicha etapa les tenía preparada a los corredores la jornada más larga de todas con un total de 116 kilómetros y 1.850 metros de desnivel.



El recorrido contó con dos partes bien diferenciadas: el ida y vuelta por las llanuras de la laguna Klein Rivier, que representaban más del 25% de la etapa pero que discurrían sin apenas desnivel, y una sección intermedia en la que se concentraba la mayor parte del desnivel total.



Con este escenario los corredores que forman pareja para el Cannondale VAS Arabay, Roberto Bou y Miguel Muñoz, tuvieron que sudar tinta para lograr algo positivo de la prueba: Hacía tiempo que no padecía de esta manera y más sobre un terreno llano, ya que los último 35 kilómetros hasta regresar al campamento fueron llanos”, indicó el propio Roberto Bou al término de la prueba.

En esta ocasión, los fuertes vientos del día anterior no hicieron acto de presencia para complicar todavía más las cosas en una etapa que de por sí ya era bastante exigente, por lo que en cierta manera el aire les concedió una tregua.



Pese a la dificultad de la etapa, Bou y Muñoz fueron capaces de mantener el ritmo al prestigioso ciclista español David Valero, con quien compartieron prácticamente toda la etapa y consiguieron entrar en la novena posición, lo que les deja en la posición número 12 de la general: “Le hemos pegado un muy buen bocado a la general, con lo cuál estoy muy feliz”, comentó Bou al respecto.



Con la moral que les dio el buen resultado de ayer, los ciclistas afrontan el resto de la Cape Epic con mayor optimismo: “A ver ahora si nos recuperamos bien, nos ponen las patas a punto y le damos caña”, esgrimió Bou.