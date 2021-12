Carlos Ranera: “No puedo asegurar si aguantaré el mandato completo o no”

Por

Después de haber recogido el premio al Mejor Equipo de Aragón de los años 2019 y 2020, de ver cómo se reconocía el trabajo de la cantera en la Gala del Deporte de Aragón en el trabajo del jugador Pablo Martínez y de que en la misma ceremonia se le premiara como uno de los mejores directivos de un club deportivo de la comunidad autónoma de Aragón, Carlos Ranera asegura estar satisfecho con el trabajo del equipo de Superliga Masculina de Voleibol, que ha llegado al ecuador de la competición en la quinta posición en una de las temporadas más competidas de los últimos años.



-Después de que el CV Teruel haya terminado en la quinta posición la primera vuelta de la competición, que le enfrentará al CV Manacor en la primera ronda de la Copa del Rey, ¿Qué balance hace de esta primera mitad del campeonato?



-Estábamos acostumbrados a terminar en una posición más alta pero habíamos avisado de que éste es un año complicado en el que ha habido muchas caras nuevas y muchas adaptaciones. También ha habido jugadores que tenían que recuperar su tono. Dentro de estas circunstancias, yo creo que el balance es satisfactorio. Estamos vivos en todas las competiciones y también en la Challenge. Afrontamos el 2022 con mucha ilusión. Esperamos que los jugadores se sacudan el mal fario que hemos llevado y confiamos en el trabajo del cuerpo técnico y en la voluntad de todos de hacerlo lo mejor posible.



-En cuanto a la Superliga, ésta es una de las ediciones más igualadas de los últimos años.



-Esta temporada, en cualquier campo se puede complicar cualquier partidos. A principios de la temporada todos decíamos que había un súper equipo (Guaguas) y creíamos que con los suplentes se podía pasear por la competición, y resulta que no se está paseando, si no que va segundo, con el tercero a dos puntos y, además de eso, el otro día en Boiro se dejó un set. Es verdad que hay un equipo que lo ha hecho muy bien en la primera vuelta, que es Unicaja Costa de Almería, al que felicitamos, pero entre el resto hay una pelea enorme. Cualquier equipo te puede poner la cara colorada. Recuerdo que el otro día estuve viendo el partido entre el Valencia y Unicaja, y Almería sufrió jugando con todo. Sí, la liga está muy abierta. E insisto: A ver cómo acaba la segunda vuelta y cómo quedan los playoff.



-Sí, porque con el sistema de competición, casi da igual acabar primero que octavo para mantener vivas todas las opciones en el playoff.



-Lo importante es llegar con buena forma al final de la liga regular. Los equipos que mejor lleguen física y mentalmente serán los que disputarán el título, independientemente de si han acabado la liga reguilar en la cuarta posición, la tercera o la quinta. Nuestro primer título de liga lo ganamos contra pronóstico porque delante nuestro estaban equipos como Palma, Unicaja o Soria.



-En seguida llegará la Copa del Rey. El hecho de que sean partidos a vida o muerte ¿beneficia o penaliza al CV Teruel?



-Ni una cosa ni la otra. El que llegue fuerte física y mentalmente a la competición del KO y entre bien al primer partido saldrá reforzado. Nosotros ya conocemos nuestro rival, que es el CV Manacor. El que venza saldrá reforzado y seguro que con la máxima ilusión para disputar el siguiente partido. Y nadie lo va a tener fácil, porque todos los cruces son complicados, porque un día de gracia lo tiene cualquiera y la prueba es que en las ediciones de Copa del Rey en formato de ocho equipos siempre ha habido sorpresas. El que esté tocado con la varita ese día y llegue más inspirado, tranquilo, sabiendo lo que tiene que hacer y si, además, le acompaña el físico, se llevará el gato al agua.



-El CV Teruel está compitiendo en Europa, lo que le supone mejorar el ritmo de competición, pero a costa de una exigencia mayor al equipo.



-Sí, pero eso ya lo sabíamos. Cuando el equipo se inscribió para jugar Challenge, tanto el cuerpo técnico como los jugadores que teníamos, todos querían jugarla. Sí, es una exigencia mayor pero también te permite medirte con otras ligas y tomarle el pulso a otra competición que, además, no es tan saturada porque se juega una semana en casa y otra fuera y todo es cuestión de planificarte. Es verdad que supone jugar los miércoles y los sábados, pero recuerdo una frase de un entrenador que decía: “Yo también entreno lo miércoles y juego el sábado”. Entiendo que el nivel de exigencia del partido lo marca el rival pero también lo marca uno mismo. Cuando alguien está participando en una competición por su gusto no se le puede decir nada.



-Todo esto en un año en el que el club celebra su trigésimo aniversario. Ya se ha presentado el libro Una Aventura Naranja pero ¿qué queda por delante en cuanto a la celebración?



-El club ha lanzado píldoras en diversos momentos y ahora estamos trabajando para que en el mes de marzo o abril tengamos algún evento que mezcle la parte lúdica con la cultural y sea también el colofón a estos treinta años del club. Ojalá posteriormente se celebren los cuarenta, cincuenta o sesenta y se siga disfrutando del club.



-El Club Voleibol sigue recogiendo reconocimiento y fue protagonista en la última Gala del Deporte de Aragón.



-La Gala se celebró hace unos días en Zaragoza y fue muy emotiva para nosotros porque englobó los años 2019 y 2020 porque, tristemente, no se pudo celebrar la del año anterior. Se recibieron los premios como Mejor Equipo de Aragón de 2019, y Mejor Equipo de Aragón de 2020. También se recogió el premio al Mejor Deportista Promesa Masculino 2019, que recayó en Pablo Martínez que en aquel momento estaba en el equipo de Superliga con nosotros. Fue una gran alegría para todos porque se lo merece y no deja de ser también un premio al trabajo de cantera.

Por último, también hubo un reconocimiento a la labor directiva que se dio a mi persona pero del que yo hago partícipes a todos los miembros de la junta directiva, la que está ahora y la que estuvo conmigo anteriormente. Pero yo quiero hacer este premio extensivo a todos los directivos de todos los deportes, que invierten mucho tiempo y mucho sacrificio porque es una auténtica odisea estar metido en algo que se hace con tanta ilusión pero que tiene momentos difíciles.



-Está usted cumpliendo su tercer mandato al frente del CV Teruel, después de que hubiera a nunciado que no iba a repetir tras el segundo. ¿Prevé acabar este tercer periodo al frente del club?



-Yo tenía claro que quería haberlo dejado al final del segundo mandato, pero nadie contaba con esta situación de pandemia que es muy desagradable para todos. En ese momento no solo me enganché yo, sino que pedí al resto que a los miembros de la junta directiva a los que, de alguna manera, que siguieran un tiempo hasta que fuéramos capaces de superar esta coyuntura. Y en esas estamos. No puedo asegurar si aguantaré el mandato o no, pero sí puedo asegurar que los que seguimos lo hacemos en un acto de responsabilidad total con el club después de una temporada, la anterior, que fue muy dura en todos los sentidos, tanto en la parte deportiva como en la organizativa, administrativa o financiera.