El CV Teruel se debate entre “luchar por el descenso o por los títulos”

El Club Voleibol Teruel decidió inscribirse en la Superliga Masculina de Voleibol para la próxima temporada antes de que expirase ayer el plazo para formalizar la participación o confirmar, si fuera el caso, la renuncia. El equipo naranja participará en la máxima competición nacional de voleibol pese a no tener completado todavía el presupuesto previsto para poder confeccionar una plantilla con la que poder competir por las primeras posiciones de la clasificación.



El Voley Palma, que había anunciado sus dudas sobre su participación en la competición la próxima temporada después de que perdiese a su principal patrocinador, también ha inscrito al equipo.

Después de que hace unas semanas el presidente del Club voleibol Teruel, Carlos Ranera, pusiera encima de la mesa dudas sobre la participación del equipo en la Superliga Masculina de Voleibol la próxima temporada si llegaban los apoyos económicos necesarios, ayer el directivo confirmó que sí se había inscrito al CV Teruel en la competición, aunque sin el respaldo económico como para confeccionar una plantilla con la que poder pelear por las primeras plazas de la clasificación.



“Vamos a competir. Otra cosa es con qué equipo salimos”, explicó Ranera ayer, que apuntaba que “el niel del equipo lo dictará” la “capacidad de generar recursos” del club. En este escenario, y todavía con varios puestos por confirmar, las dudas sobre el rendimiento del equipo la próxima temporada están directamente relacionadas con la capacidad de contratar (y cumplir con lo firmado) a jugadores de cierto nivel. “Podemos luchar por el descenso o por los títulos”, insistió el directivo, que afronta un difícil arranque en su tercer mandato.



La directiva del CV Teruel mantiene todavía varias negociaciones abiertas con posibles patrocinadores. Se buscan tanto pequeños mecenas como un gran sponsor que incluso podría llegar a llevar su marca en el propio nombre del equipo. "No sería la primera vez que se hace", recodaba a este respeto Ranera, que apuntaba que "fuimos los primeros cuando éramos el CAI Voleibol Teruel". Esta práctica está muy extendida en la gran mayoría de los deportes, como el baloncesto o el balonmano y buena parte de los equipos de Superliga incorporan en sus denominaciones el nombre de su principal patrocinador.

La situación económica del club de cara a la próxima campaña no es alentadora. “Si no somos capaces de generar recursos para afrontar el desfase que se ha podido producir y una temporada con un equipo en Superliga, los equipos juveniles y más cosas que queremos hacer ... nos adaptaremos a los ingresos que tengamos”, lamentó con resignación el directivo.



Esta situación está motivando que el fichaje de jugadores se haga con pies de plomo. “Vamos fichando algunos jugadores”, dijo Ranera, que reconoció, no obstante, que se está haciendo a “paso de tortuga”. Actualmente el CV Teruel tiene asegurados dos colaboradores (Pedro Jukoski y Milan Jovanovic), un líbero (Aharón Gámiz), un receptor (Mariano Vildósola) y un central (Joaquín Monteagudo). Al menos necesita dos receptores más, uno o dos centrales y los opuestos.



La decisión sobre el rol que adoptará el club el próximo año no se podrá prolongar más allá de finales de junio o principios de julio.