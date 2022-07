Chema García se marca su reto más ambicioso para visibilizar el alzhéimer

Por

Que al corredor de Bronchales Chema García le gustan los desafíos ya no sorprende a casi nadie, como tampoco sorprende su afán solidario. Pero lo que no deja de llamar la atención es la magnitud de sus campañas. Ayer se presentó su próximo reto en el que tratará de enlazar corriendo la capital turolense con las dos cimas más altas de la provincia en tan solo dos jornadas. 175 kilómetros, aproximadamente, y 3.500 metros de desnivel acumulado que pondrán a prueba sus piernas y su tesón, porque el corazón lo tiene a prueba de casi todo.



El desafío arrancará el sábado 30 de julio de desde la plaza del Torico a las 7:00 horas. El Ayuntamiento de la capital plantará un arco hinchable para dar empaque a la gesta del de Bronchales, que contará además con la megafonía de los Puerto para animar los instantes previos y leer un manifiesto. Porque García no quiere que tanto esfuerzo resulte baldío y ha aprovechado para tratar de recabar apoyos para la asociación Alzheimer Teruel.



Para la puesta en escena de semejante cabalgada Chema García ya ha recopilado el apoyo de la empresa de nutrición deportiva Biofrutal así como Culligan, que le hará de asistencia con un todo terreno y que le acompañará durante buena parte del recorrido. Además, el corredor ha recabado el patrocinio de la empresa cellana Odo Wifi o la colaboración de Masía Pelarda, Restaurante Fuente Cerrada, Pub Scream y Caja Rural de Teruel, además del Ayuntamiento de Teruel y Diputación de Teruel para hacer provisión de fondos para donar a Alzheimer Teruel. “Ya hay bastante colaboradores pero estamos abiertos a cualquier otra empresa que quiera darnos su ayuda”, dijo ayer el deportista en la presentación de la prueba que se llevó a cabo en el Hotel La Marquesa de la capital. “Lo importante es darle visibilidad a la enfermedad. Cada vez hay gente más joven y cada hay más” aseguró García, muy concienciado con esta dolencia que padece su madres desde hace tres años.



García explicó que la idea surgió tomando un café con un periodista de DIARIO DE TERUEL tras haber enlazado los 25 municipios de la Sierra de Albarracín corriendo en seis días en el Reto 260 tras el confinamiento.



Ahora, el nuevo reto consiste en “enlazar los dos picos más altos de la provincia de Teruel, que son el pico Javalambre de 2.022 metros sobre el nivel del mar, y el Peñarroya, de 2028. Salen unos 175 kilómetros aproximadamente y sobre 3.500 metros de desnivel (positivo)” que completará en dos jornadas para evitar tener que correr de noche en un recorrido que no conoce, explicó el corredor en la presentación de ayer.



Su plan consiste en partir casi en dos partes iguales la cabalgada parando a descansar en Mora de Rubielos, antes de emprender el ataque al Peñarroya.



El recorrido saldrá desde Teruel para encaminarse por Castralvo hacia el kilómetro 5 de la carretera que sube a las pistas de esquí de Javalambre. Tras hacer cima tomará el GR-8, que la Federación de Montaña ha rebalizado recientemente, y que le llevará prácticamente hasta el segundo pico. Desde allí, un sendero le conducirá hasta Cedrillas para tomar el camino que desde la ermita de Santa Quiteria llega a Teruel por la Baronía de Escriche para entrar de nuevo en Teruel, casi 40 horas después, por Los Monotes.



“Son dos ultras seguidas”, recordó el corredor, son quitarle dificultad a su proyecto. García pretende dividir en una jornada de cerca 80 kilómetros y la segunda de 90 con una previsión de carrera de unas diez horas diarias.



La principal amenaza está ahora en las plantas de sus pies. García probó a correr el Perimetrón el pasado 11 de junio (40 kilómetros y 4.000 metros de ascenso) y tuvo que abandonar por la aparición de una importante ampolla en el arco de uno de sus pies. “Estoy un poco preocupado por tener una ampolla fuerte o una rozadura y no poder terminar. Es lo que me da miedo”, dijo, recordando que es “cabezón” confiando en su tesón para completar el desafío.



Aunque el proyecto se ha pensado con él como protagonista, García ha invitado a todo el que quiera a acompañarle en algún tramo, a pie o en bici, cualquiera de las dos jornadas. “Cuando llevas a alguien al lado, la cabeza cambia”, explicó.



El presidente de Teruel Alzheimer, Amador Martín, recordó a empresas y particulares que los donativos a este tipo de asociaciones tienen unas importantes ventajas fiscales, además de los beneficios en concepto de imagen. Marín insistió en que este tipo de asociaciones “llegan donde no llega la administración” y afirmó que son “un tipo de avanzadilla”.



Además, el presidente de Alzheimer Teruel explicó que los beneficios que haya con esta iniciativa se destinarán a “reforzar el apoyo psicológico”, que desde la asociación presta la psicóloga Soraya Gimeno.



Gimeno destacó “cómo esta enfermedad afecta tremendamente a la persona que le toca como a la persona que está al lado. Llega un momento en el que es especialmente doloroso para quien está al lado, el cuidador principal”. La terapeuta explicó que “es una enfermedad muy dura que afecta a la persona en su totalidad, que va sufriendo un deterioro progresivo tanto a nivel cognitivo como funcional y el nivel de dependencia es cada mayor”. La psicóloga valoró que “no existen todavía recursos suficientes para estas personas y las asociaciones buscan suplir este tipo de situaciones”. Un contexto que, dijo Gimeno, “desde la pandemia ha habido un aumento de estas demencias”, seguramente motivado por “los efectos de los confinamientos” que habrían provocado un avance más rápido de las demencias.



El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Teruel, Carlos Aranda, destacó´que el “deporte va a servir para dar visibilidad a esta enfermedad”.