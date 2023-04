Cuarto empate seguido del CD Teruel antes del frenético final (0-0)

Por

Empate a nada entre el CD Teruel y el CD Ebro en un derbi poco vistoso y que deja con sabor agridulce a ambos conjuntos. Los zaragozanos dispusieron de las mejores ocasiones en la primera mitad, mientras que los turolenses pudieron ponerse por delante en la recta final. Taliby se convirtió en el salvador de los turolenses con una fantástica intervención para sostener el empate y Moha pudo darle los tres puntos a los de Víctor Bravo. Al final, el cuarto empate consecutivo se materializó y la Peña Deportiva sigue a la caza del CD Teruel. El frenético final se ajusta todavía más.



La visita al siempre complicado campo de La Almozara se presentaba como un nuevo desafío para un CD Teruel que estaba deseoso de victoria. Los de Víctor Bravo saltaban al césped artificial del feudo zaragozano sabedores de la derrota del Valencia Mestalla ante el Espanyol B y pendientes del duelo que enfrentaba a la Peña Deportiva ante el Prat.



Sin embargo, el inicio de partido no fue sencillo para los turolenses. Sin Tena en el centro del campo, Víctor Bravo optó por ubicar a Carlos Javier en esa demarcación en busca de consistencia. No obstante, fue el conjunto local el que se sintió más cómodo en los primeros compases. De hecho, la primera posesión de los de la capital aragonesa inquietó a Taliby, que respiró aliviado al ver que el primer disparo del encuentro tocaba el lateral de su portería. Primer susto de la mañana para un conjunto rojillo que tardó quince minutos en entrar al derbi.



Pasado el primer cuarto de hora, los turolenses empezaron a proponer soluciones mediante una propuesta de fútbol directo prinicipalmente basada en el juego por banda, con Carbonell y Aparicio como referentes por el costado.



No obstante, el colista intentaba de manera insistente llevarse el gato al agua ante un líder que no terminaba de encontrar la fórmula para desatascar el derbi en La Almozara.



Las ocasiones de gol llegaban a cuentagotas y sin demasiado peligro, aunque el ritmo del partido fue en aumento a medida que se llegaba a los minutos finales del primer tiempo. En el minuto 30, Emaná se encontró un balón en el área rival, pero su disparó se marchó muy desviado. Pese al fallo, los rojillos mostraban síntomas de mejoría. Taliby, el salvador Aunque iban a quedarse en eso, ya que las mejores ocasiones iban a ser para los arlequinados. A falta de cinco minutos para el entretiempo, Taliby realizó una de las paradas de la temporada para evitar el tanto zaragozano. El portero volaba de palo a palo y lograba rozar el esférico con sus dedos tras un gran disparo de Iván Elena. El rechace acababa en gol, pero el juez de línea lo anulaba por fuera de juego. La decisión, con cierta polémica, devolvía la tranquilidad al banquillo turolense, que llegaba al entretiempo con el susto en el cuerpo. En busca de protagonismo Tras el paso por vestuarios, los rojillos debían tomar la iniciativa si querían conseguir el triunfo. Víctor Bravo reorganizaba su esquema para tratar de tener algo más de protagonismo con el balón. El técnico zaragozano colocaba a Carlos Javier en la zaga con la intención de salir desde atrás con mayor profundidad por los costados. Sin embargo, los primeros minutos del segundo tiempo volvían a ser de color blanquiazul.

El derbi necesitaba ritmo y Carbonell estaba dispuesto a imponerlo. El atacante caracoleaba una y otra vez dejando muestras de su calidad, pero la zaga zaragozana se mostraba sólida.

Víctor Bravo buscaba soluciones ante el escaso control de los suyos. Carlos Javier y Guille dejaban su puesto a Borja Romero y a Moha, aunque el empate se mantenía en el electrónico y las ocasiones tampoco terminaban de llegar.



La entrada de Moha aportó frescura al ataque turolense. En el minuto veinte de la segunda parte, el ex del Numancia protagonizó el acercamiento más peligroso del CD Teruel a la portería de Loscos.

La ocasión animó al bloque rojillo, que en la siguiente acción rozó el gol gracias al disparo de Carbonell, aunque tuvo que conformarse con el intento.



Dos minutos después, el Ebro volvió a disponer de una ocasión manifiesta para adelantarse en el marcador. El 0-0 se mantenía en el marcador mientras la Peña Deportiva iba ganando su partido

A falta de cinco minutos para la conclusión, el equipo rojillo contó con la ocasión más clara para llevarse el derbi aragonés. Un centro lateral de Julen se iba envenenando y el cuero llegaba a la cabeza de Moha, que estaba a punto de abrir la lata.



El partido subió de intensidad y los dos equipos se ponían el mono de faena en busca de los tres puntos. Taliby volvía a aparecer para evitar el tanto de los locales y en la siguiente jugada del encuentro era Aparicio el que estaba cerca del gol.



En tres minutos había sucedido mucho más que en el resto de la mañana. El líder y el colista peleaban por un triunfo fundamental para los intereses tanto de unos como de otros.

El cuarto empate consecutivo del equipo mudéjar estaba a punto de materializarse a falta de cinco jornadas para la conclusión del campeonato. Los muchachos de Víctor Bravo salían del verde de La Almozara pendientes del partido entre la Peña Deportiva y el Prat. El amplio colchón de ventaja que disponía el líder se había reducido considerablemente y por delante se atisbaba un final de temporada más igualado de lo que se esperaba por Pinilla.