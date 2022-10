Doloroso traspié del Calamocha en Caspe (1-0)

Por

Doloroso traspiés de un CF Calamocha que tras caer derrotado por la mínima en Los Rosales ante el necesitado CD Caspe acumula cinco partidos sin conocer la victoria y sólo ha sumado dos puntos de los últimos quince posibles. Una vez más el conjunto de Humberto Arto demostró que crece a muy buen ritmo y que cada vez está más definido y conjuntado, especialmente en lo defensivo pues es temible por su empaque y rocosidad, pero su falta de gol es preocupante y eso supone un gran problema para un equipo que necesita traducir en el área contraria su buen juego coral.



En esta ocasión se repitió el guión de otras jornadas y los de Jiloca no concedieron absolutamente nada a un Caspe que vivió maniatado en el primer tramo del encuentro, pero recién cumplido el cuarto de hora Salcedo no sabía templar los nervios y tras un enganchón en la banda era expulsado con roja directa por revolverse y darle una patada muy dura y en la cara al local Bernal. La inferioridad numérica de los calamochinos conllevó que los zaragozanos pasasen a mandar en centro del campo y comenzaran a generar ocasiones de peligro hasta conseguir abrir la lata a la media hora con un golazo espectacular del ´killer´ Fran Rotellar. En la segunda el Calamocha retornó con ánimos renovados y valiente buscó su suerte hasta el último minuto, pero pese a gozar de ocasiones suficientes como para incluso haberle dado la vuelta al marcador, terminó concediendo la derrota.



Humberto Arto optó por un 4-2-3-1 de inicio para tener al equipo en todo momento arropado y conseguir además de la posesión, marcar el ritmo de juego ante un Caspe que en también ofreció una imagen muy seria al principio pero sin conseguir estirarse lo más mínimo. Sin ocasiones ni peligro en las áreas llegaría la jugada clave de la expulsión y con ella el cambio de paradigma, porque en la siguiente fase del encuentro los caspolinos serían superiores y comenzarían a encontrar espacios tanto por dentro como fuera, lo que obligaba a la zaga rival a jugar muy retrasada. Así, al filo de la media hora Quique Navarro conseguía filtrar un gran pase por dentro para el goleador Fran Rotellar, que pese a estar escorado a la izquierda se sacó un misil directo a la escuadra e imparable para Unai Calavia. El tanto haría daño a un Calamocha que decidió protegerse para alcanzar los vestuarios isn un castigo mayor y así mantener sus opciones.



En el reinicio el equipo del entrenador local Óscar Gil ya no practicaría el fútbol alegre de antes y básicamente sufriría hasta el final ante el 4-4-1 por el que apostó Humberto Arto. En este periodo el Calamocha tuvo varias claras y prácticamente todas llegaron en acciones a pelota parada, aunque una inmejorable se la detuvo con una gran parada Mañez a un Nilton que recibió y gran pase desde el costado de Utrilla.



Sin embargo una vez más al Calamocha le faltó puntería y aunque la emoción desbordó a la grada en los últimos minutos del encuentro, cuando el agobio y acoso calamochino fue total e implacable, pues justo antes del pitido botó hasta tres córner consecutivos con Unai Calavia incorporado al ataque y que bien pudieron acabar en la red, el Caspe logró sobrevivir y sumar la que supone su primera victoria de la temporada en casa.