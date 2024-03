Duelo entre rivales directos por mucho más que tres puntos (18:00 horas)

Por

Mucho más que tres puntos en juego en el duelo de este sábado (18:00 horas) en Pinilla entre el CD Teruel y el Rayo Majadahonda, dos rivales directos que deben empezar a sumar de tres en tres si quieren abandonar la zona más complicada de la clasificación antes de que sea demasiado tarde. Los turolenses llegan mejor, sobre todo en el aspecto psicológico, tras completar el mejor partido de la temporada la semana pasada en Tarragona y quieren aprovechar ese empujón anímico para iniciar una dinámica de resultados positivos y, de paso, ganarle el gol average al cuadro madrileño que, por contra llega al feudo del Ensanche con dos derrotas consecutivas en su casillero. Las bajas de Ahn y de Aitor Pascual serán las únicas que tendrá un CD Teruel que quiere confirmar que lo del pasado domingo fue un verdadero golpe encima de la mesa en busca de la salvación.



Nadie se esperaba que el cuadro turolense pudiera salir con tres puntos bajo el brazo de su visita al Nou Estadi Costa Daurada, a excepción de Raúl Jardiel y sus muchachos. Es el propio bloque rojillo el que más confía en sus posibilidades de mantener la categoría, por lo que este fin de semana tratarán de emular el buen encuentro que protagonizaron ante el Gimnástic de Tarragona para conseguir un triunfo que para Raúl Jardiel tiene la misma importancia que el de hace seis días: “Siempre digo que todos los partidos son de la misma liga”.



Con esa mentalidad, el bloque rojillo tratará de hacerse fuerte en casa para conseguir la segunda victoria consecutiva de la temporada, algo que no sucede desde febrero del año pasado, cuando los turolenses encadenaron una racha de cinco encuentros consecutivos sumando de tres en tres que les llevó a cumplir el objetivo del ascenso directo. Ismael Sierra, que ha conseguido hacerse un hueco casi fijo en el once inicial de Raúl Jardiel, está convencido de que se podrá conseguir el triunfo este sábado: “El equipo está convencido de todo lo que hace y estoy seguro de que sacaremos los tres puntos”. Las dudas de Jardiel El central será de la partida en el duelo ante el Rayo Majadahonda para el que Raúl Jardiel tendrá que elaborar una alineación que no se podrá descifrar hasta el último momento.

Además de las variaciones habituales que el técnico zaragozano viene planteando en el once de inicio, como se pudo comprobar en el encuentro de la semana pasada, varios jugadores llegan entre algodones a la cita de esta jornada, por lo que podrían caerse de la lista de convocados a última hora. Los dos únicos descartados confirmados son Aitor Pascual y Ahn, que no entran ni en la lista de Jardiel para el choque, pero Carmona, Cabetas y Alastuey también están en duda ya que siguen arrastrando molestias musculares desde la semana pasada.



Con tal panorama, Jardiel podría repetir la defensa de la semana pasada, con Sierra y Gaixas como dupla de centrales y Julen y Sanchís en los laterales. En el centro del campo, el míster deberá elegir acompañante para Fran Tena y Nacho Castillo, que completaron un auténtico partidazo en Tarragona. Arriba, una de las bandas será para Borja Martínez, pero habrá que ver si Jardiel repite con Gabarre y Aparicio en las otras dos demarcaciones o si decide volver a salir con Guillem Naranjo de inicio en la punta de ataque. Un rival con recursos Enfrente, los turolenses se encontrarán con un Rayo Majadahonda que no atraviesa su mejor momento de la temporada, pero que tiene un sinfín de recursos para salir de la parte baja. Jardiel no escondió en rueda de prensa su predilección por el conjunto madrileño, sobre todo por su capacidad de llevar la iniciativa sin importar cuál sea el rival que está al otro lado de la línea divisoria: “Es un equipo que sea donde sea tiene una propuesta muy concreta. Tratan de jugar desde la combinación, jugar con paciencia y lo tienen trabajado. Lo interpretan muy bien”. Sin embargo, para la cita el cuadro dirigido por Jon Erice, que no gana desde el 21 de enero, cuenta con algunas bajas sensibles que pueden resultar determinantes. El técnico que se puso al mando del club rayista durante el parón navideño no podrá contar con el timón de su centro del campo, Álvaro Arnedo, ni con otros tres hombres importantes para el equipo como son Joao Dias, Pablo Hervías o Rubén Torres. Quien sí que estará y además partirá como titular por el costado derecho será un viejo conocido del CD Teruel, como es Diego Ceballos, que en la campaña 2021-2022 pasó por las filas del conjunto rojillo.