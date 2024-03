El andorrano Santiago Marzo queda tercero en la Ultrafondo de Burjassot

Por

El atleta andorrano Santiago Marzo, especializado en carreras de resistencia y larga distancia, obtuvo el pasado fin de semana una tercera posición muy meritoria y trabajada en la Ultrafondo de la localidad valenciana de Burjassot, una de las pruebas de referencia de esta especialidad a nivel nacional. “No iba con la idea de sacar un resultado tan positivo, pero las circunstancias de carrera se dieron muy bien”, explica el propio corredor.



Inscrito en la modalidad más dura del recorrido, carrera continua 24 horas, consiguió recorrer una distancia más que apreciable, 197 kilómetros y 228 metros, con los que quedó clasificado en el tercer cajón del podio, sólo por detrás de Javier Lozano, con más de 213 kilómetros, y el holandés Rik Roozenburg, con 205 kilómetros. La marca permite además al deportista del Club Zancadas de Andorra ganarse su derecho a participar en la gran meca del ultrafondo a nivel mundial, la prueba Atenas-Esparta, que se celebra cada año en Grecia.



“Después de 35 años de actividad atlética y participación en pruebas, haber conseguido esta clasificación es algo muy emocionante”. Santiago Marzo es uno de los deportistas con más experiencia y trayectoria en el Bajo Aragón histórico, y no esconde su ilusión por poder tomar parte en la competición señera de las pruebas de ultrafondo.



Un camino difícil, y aún no confirmado. “He conseguido lo que depende de mí, que es acreditar esta distancia recorrida en una prueba oficial de la Federación Española. Ahora me toca hacer la preinscripción para poder ir a Grecia”. Desde entonces, señala Marzo, será la organización de la prueba la que deberá lidiar con las miles de solicitudes que recibe cada año para esta Atenas-Esparta, competición que se celebra el próximo mes de septiembre. “La de este año tiene ya las inscripciones cerradas, así que espero poder tomar parte en la del año próximo. Espero que se den las circunstancias de una manera tan positiva como se han dado en Burjassot”, finaliza el atleta de Andorra.