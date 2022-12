El bloqueo vuelve a darle alas a un Pamesa Teruel rocoso en la red

Por

El partido ante Rotogal Boiro del pasado sábado sirvió al Pamesa Teruel para reforzar sensaciones de cara al clásico ante el Unicaja de la próxima jornada. Varios de los jugadores habituales tuvieron descanso, pero las rotaciones funcionaron, sobre todo en la red. El conjunto de Torcello volvió a fortificar su lado de la cancha con una sólida muralla, que ante los gallegos permitió sumar el veinte por cien de los puntos del equipo. Únicamente en el Javier Imbroda, ante el Melilla y a cuatro sets, el bloque naranja sumó más bloqueos acertados.

El contundente triunfo ante el Rotogal Boiro dejó un buen sabor de boca en el entorno del equipo turolense. Además de conseguir tres puntos importantes para conservar la cuarta posición de la clasificación, la victoria también sirvió para consolidar algunos aspectos tanto en defensa como en ataque. Pese a que en el primer set los de Torcello se complicaron más de la cuenta para ponerse por delante, en las dos siguientes mangas demostraron un gran nivel ofensivo para acabar con el Boiro por la vía rápida. Bien solidificado El bloqueo volvió a convertirse en la mejor arma de los turolenses, con un Áxel Téllez muy inspirado para darle una gran cantidad de puntos a los suyos. Los trabajados ataques gallegos trataban de superar un muro de contención muy bien solidificado sin éxito. El Pamesa Teruel consiguió 16 de sus 75 tantos del partido gracias a su poderío en la red.

A la figura del central mexicano, máximo anotador del encuentro con 14 puntos, se sumaron otras piezas importantes a la hora de evitar que los ataques locales llegasen a buen puerto. Rubén López, Déxter Edward o Coutinho Muryllo, que entraron en el novedoso septeto titular de Torcello, cumplieron con creces y aportaron mucha consistencia al muro naranja. La baza de ‘Pernambuco’ La buena imagen mostrada en la red permitió liberar, en cierto modo, a Pernambuco de las responsabilidades ofensivas que suelen recaer en su figura.

Sin embargo, el opuesto brasileño es incapaz de contener su furia cuando una pelota sobrevuela su cabeza. En el duelo ante el Boiro, sus apariciones, más intermitentes que en otras ocasiones, le permitieron al equipo mantener la renta cuando las ofensivas coruñesas lograban superar el bloque turolense.

Con 13 puntos fue el segundo máximo anotar del duelo, por lo que su presencia sobre la pista es indispensable para el técnico argentino, que no pudo darle descanso a su mejor atacante debido a la ausencia de Jorge Navarro en la convocatoria. Pernambuco no descansó, pero volvió a demostrar que su llegada puede dejar muchas alegrías en Los Planos. Múltiples opciones Maxi Torcello ya ha demostrado que es un entrenador capaz de readaptar sus ideas para hacerlas encajar con las piezas disponibles. Así le tocó hacerlo cuando se confirmó la lesión de Stas y Emilio Ferrández se convirtió en la pareja de baile de Vildósola en la recepción.

En esta ocasión, las lesiones no fueron la causa, pero el técnico del Pamesa Teruel volvió a poner de manifiesto que este año dispone de un extenso catálogo de opciones para las diversas demarcaciones. Aharón Gámiz y Pernambuco son los únicos que todavía no han descansado de la titularidad, ya que el partido en A Cachada también fue útil para darle descanso a hombres importantes como Víctor Méndez, Rubén Lorente o Emilio Ferrández.

Y es que tras la cómoda victoria en tierras gallegas, el Pamesa Teruel Voleibol cerrará la primera vuelta del campeonato recibiendo en casa a un Unicaja que llega con llega ahogado por la necesidad de conseguir darle vuelta a la complicada situación por la que pasa. El equipo almeriense llegará a Teruel con la intención de llevarse el clásico del voleibol nacional y concluir la primera parte del curso con una alegría. Áxel Téllez, entre los mejores de la jornada para la RFEVB El central mexicano del Pamesa Teruel se coló entre los siete mejores jugadores de la jornada diez. Los 14 puntos, que lo convirtieron en el máximo anotador naranja en el duelo ante el Rotogal Boiro, junto a su gran actuación en la red le permitieron ser uno de los más destacados para la RFEVB.

El mejor jugador de la décima fecha de Superliga fue el opuesto del Léleman Conqueridor Valencia, Vitor Amorim, que tuvo una efectividad en el remate del 75%, con la que logró 26 puntos para la victoria de los suyos ante el CV Manacor. El septeto ideal lo completan la pareja del Guaguas, Paolo Zonca y Matthew Knigge; el receptor uruguayo del CV Palma, Renzo Carius; el colocador de Río Duero Soria, Lucas Lorente; y el líbero, José Osado, de CV Palma.