El Calamocha afronta otro duelo directo sin tiempo para descansar

Por

Lo del Calamocha es un no parar. Con la salvación asegurada parecía que ya no iban a tener nada más por lo que pelear, pero la realidad es bien distinta, pues sus buenos resultados en los últimos partidos los han metido de lleno en la lucha por el quinto lugar, el último puesto que concede el acceso a los play-offs de ascenso. Así pues, los del Jiloca han cargado de picante su recta final de la temporada. Ello le lleva a que el partido de esta tarde ante el Almudévar, de por sí, ya sea importante.



No obstante, si se tienen en cuenta dos factores más el partido cobra todavía más relevancia, y es que el Almudévar es un rival directo en dicha pugna y esta es la penúltima jornada de la temporada, por lo que estas son las últimas cartas del Calamocha para lograr algo que era impensable para la entidad. Calamocha y Almudévar no son los únicos equipos que se juegan cosas importantes y por ello esta jornada se juega a horario unificado, de modo que todos los partidos darán comienzo a partir de las 17:30.



Hace apenas unos días, ya que la última jornada se disputó el festivo miércoles del primero de mayo, el Calamocha disputó un partido de vital trascendencia en lo que respecta a sus pretensiones de hacerse con un hueco para pelar por los play-offs. En aquel choque venció, además de manera solvente, al Atlético Monzón y fue capaz de quitarse a un rival directo de en medio. Ahora, sin apenas tiempo para descansar, el Calamocha tiene por delante otro escenario de iguales características, y es que el Almudévar llega a este choque empatado a puntos con el Calamocha (49) y también batallará por sus opciones de ocupar esa ansiada quinta posición. Dinámicas distintas En lo que se refiere al estado de forma de los equipos en cuestión, la realidad es que ambos llegan en momentos bastante diferentes. El Calamocha, después de un aciago inicio de año, parece haber dado con la tecla y, pese a los obstáculos que se está encontrando en el camino en forma de lesiones, viene acumulando una buena dinámica de juego que le ha reportado resultados positivos. Los cuatro últimos partidos los resolvió con tres victorias y un empate. Unos resultados que le permitieron engancharse a la zona parte alta de la tabla.



El Almudévar, por su parte, pasa por un momento totalmente distinto. Su juego se encuentra en crisis y las cosas no terminan de salirle. Por ello, sus cuatro últimos enfrentamientos acabaron con tres derrotas y una sola victoria. Unos números que, al contrario que al Calamocha, le han condenado a ir desenganchándose poco a poco de la zona alta. Así pues, en el momento de subida de uno y en el momento de bajada del otro es cuando se encuentran ambos conjuntos. De nuevo ausencias Elaborar un once para cada partido en Calamocha es una auténtica odisea. Las lesiones asolan a los de Jumaya desde hace varias jornadas y son múltiples los inventos que tiene que hacer Sergio Lagunas para sacar al campo un once competitivo. Sin embargo, lo está logrando. Para este choque Lagunas seguirá sin poder contar con Oberé, Adán, Tenorio y Fuertes. No obstante, la nota positiva la ponen Nieto y Pelegrín, que podrán regresar al once tras cumplir el partido de sanción. Asimismo, Bilal y Pellejero, unos juveniles que ya ayudaron al equipo en su momento, volverán a estar al servicio del técnico.