El Calamocha recibe al Santa Anastasia en el arranque de la liga de Tercera

El Calamocha de Sergio Lagunas tendrá que aguantar el empuje del Santa Anastasia en su debut en Tercera División RFEF.

Los cincovilleses se estrenarán en la máxima categoría del fútbol regional ante un Calamocha hipermusculado que aspira a pelear por las primeras plazas de la clasificación para estrenarse en la pelea del playoff. Sin embargo, los del Jiloca han completado una pretemporada atípica, marcada por los compromisos oficiales de la Copa Federación y por una alta concentración de partidos en el ecuador del mes de agosto que rebajó su rendimiento y, por tanto, sus resultados.

Jumaya será el escenario del estreno de la temporada 2021-2022 para el Calamocha en el año en que los calamochinos quieren ponerse de largo.

El césped de las instalaciones municipales de la capital del Jiloca espera la visita a las 18:00 horas del Santa Anastasia, recién ascendido desde la Regional Preferente aragonesa, donde se proclamó campeón del Grupo 2 con holgura, por delante del San José y a una gran distancia del resto de competidores.

El año pasado los cincovilleses vencieron en dos de cada tres partidos disputados (12/18), sumando una única derrota en la última jornada, cuando su primera posición estaba decidida desde semanas atrás.

Además, el equipo zaragozano mantuvo esa proporción de victorias (6/9) en sus desplazamientos, sumando su única derrota ante el Delicias.

En frente, el Calamocha ha renovado profundamente su vestuario, manteniendo solo a seis jugadores del bloque del año anterior con el que se clasificó en la mitad superior de la tabla clasificatoria. Los calamochinos pudieron haber logrado una mejor posición en el caso de no haber penalizado tanto en sus dominios, donde la victoria se les escapó a menudo en partidos abocados, por lo menos, al empate. Los de Sergio Lagunas consiguieron los tres puntos en cinco de los once partidos en los que actuaron como locales. Aunque la verdadera sangría de puntos se produjo en sus desplazamientos firmando ocho veces tablas en once encuentros fuera de casa, con solo dos victorias.

Sin confiarse

El entrenador del Calamocha, Sergio Lagunas, que es, además, el director deportivo de la entidad, alertaba ayer del peligro de confiarse ante un equipo recién ascendido y, por lo tanto, teóricamente inferior. Para Lagunas, estos contrincantes resultan especialmente peligrosos por la fogosidad de debutar en una categoría nueva. “Es un equipo de Tercera División, como nosotros”, avanzó el técnico del Calamocha, que recordaba ayer que el Santa Anastasia “tiene jugadores que conocen la categoría” e incuso algunos que llegan después de haber militado en categorías superiores como Recio, Oliva o Juan, que han jugado en Segunda B; Mainz que ha estado en Segunda; o Maqueda, que ha jugado muchos años en Tercera. “Tienen muchos jugadores que conocen esta categoría o superior y que no nos van a poner las cosas fáciles”, e hizo hincapié en que “estos equipos recién ascendidos que llegan en una buena dinámica después de un año en el que todo han sido alegrías, llegan ilusionados con hacer las cosas bien”, explicó Lagunas.

El entrenador del equipo turolense alertó del peligro de estos rivales “sobre todo al principio”, aunque “a lo largo del año la competición les va poniendo en su sitio”.

Además, el técnico recordó que “los primeros partidos del año nunca son fáciles”.

Lagunas podrá contar con 18 jugadores. Solo faltarán Marcos Albajara, que se fracturó la clavícula en el inicio de la pretemporada, y Murillo, que lleva cuatro semanas fuera de los entrenamientos por motivos personales.

El Calamocha ha llegado al arranque liguero después de haber constatado que las cinco semanas de preparación con las que ha contado el equipo no han sido suficientes, sobre todo después de haber visto cómo los tres partidos de Copa Federación han terminado alterando el ritmo de la preparación.

No obstante, el equipo confía en que el parón de dos semanas que tendrá en la tercera jornada, cuando tenga que guardar un partido de descanso por estar encuadrado en un grupo de 17 participantes, le servirá para trabajar las asignaturas que han quedado pendientes en agosto.

Pretemporada amarilla

El Santa Anastasia llega con la lección aprendida y el buen sabor de boca de las últimas victorias cosechadas esta pretemporada. Los amarillos vencieron el pasado 25 de agosto al CD Aluvión de la Regional Preferente Navarra por 2-5 en el campo de fútbol de Cascante. Una victoria que llegó apenas cuatro días después de otro trabajo triunfo por 3-2 frente al CD Lourdes de Tudela, también navarro, pero de Tercera. Los zaragozanos remontaron un resultado adverso de 0-2.

Pero su periodo de preparación también ha tenido sinsabores, como la derrota por la mínima ante el Brea, de Segunda RFEF, en Gurrea de Gállego. También cayó derrotado por 2-0 en la visita que cursó al Tauste.

Mientras, la pretemporada calamochina ha ido de más a menos, con un arranque del mes de agosto en el que se impuso en partidos coperos al Borja y al Ejea para caer goleado ante el CD Teruel a continuación. Después perdería contra el equipo de División de Honor del Real Zaragoza y en el tercer encuentro de Copa en Jumaya contra el Utebo.

No obstante, el equipo remontó un 0-2 adverso en el último partido contra el Cuarte CD para terminar firmando un empate.