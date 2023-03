El Calamocha vuelve a exhibir su poderío defensivo para seguir sumando (1-1)

Por

A paso lento pero seguro el CF Calamocha consiguió sumar otro valioso empate a domicilio en feudo de un necesitado ADCF Épila que aspira al play off y su caminar en pos de la permanencia se mantiene más vivo que nunca. Los de Sergio Lagunas volvieron a mostrar su cara más defensiva y en un partido de mucho trabajo oscuro y concentración absoluta, también con no pocos momentos de agobio y fases de mucho dominio local, a punto estuvo de llevarse todo el premio con el gol de Falo a los diez minutos del reinicio. Sin embargo y después de haberse salvado del empate en un par de ocasiones muy claras de los anfitriones en la segunda, los zaragozanos terminaron igualando el resultado prácticamente sobre el pitido final y, todo hay que decirlo, poniendo un marcador más justo visto el juego de unos y otros.



La primera mitad sería la más ajustada y cerrada de las dos, porque aunque el Épila tuvo mayor control de balón y se mostró bastante más ambicioso que su rival, lo cierto es que las ocasiones de gol verdaderamente claras escasearon y estuvieron más repartidas.



Y de inicio el once del entrenador local Rubén Zapater dejó claro que quería el mando del encuentro y la posesión, pero se encontró con un Calamocha muy bien armado en lo táctico que apenas mostraba fisuras ni huecos, por lo que transcurrieron muchos minutos sin acercamientos a las respectivas áreas. Sin embargo poco a poco los zaragozanos fueron ganado más terreno y el conjunto turolense sería sometido por momentos, obligado a defenderse con uñas y dientes tanto con la pelota en juego como no.



El Épila dispondría en el primer periodo de al menos de dos ocasiones importantes, pero un Calamocha sin apenas circulación y muy encerrado también sería capaz de asustar a su oponente en un par de acciones donde faltó algo de fortuna. Así, sin goles y todo por decidir, los de Lagunas volvían a demostrar que son un rival siempre muy complicado, en cualquier circunstancia y todavía más a estas alturas de campeonato cuando todo está por decidirse y cualquier detalle puede marcar el futuro de un equipo.



En la segunda mitad el encuentros ería mucho más abierto y entretenido, con más idas y vueltas, cierto descontrol de ambos en determinadas fases y mucho mayor acierto de ambas escuadras, aunque especialmente de los calamochinos pues el Épila tuvo más y mejores.



Y es que los epilenses no dominarían tanto como antes del paso por los vestuarios pero sí tendrían ocasiones más claras y sólo acertaron en una. Así en una inmejorable de Rafinha de cabeza, Caro o Hamsa pero también Edu Vicente, enviaron al limbo acciones claras; mientras que los de Jiloca tuvieron un par y acertaron con la primera al poco del reinicio, cuando después de un robo en zona medular Falo salió disparado en busca de la portería y al acercarse al área soltó un disparo que batió a Aarón Abad.



Finalmente y cuando el Calamocha se relamía con los tres puntos, a uno de la conclusión, los locales hilvanaban una buena jugada por banda que acababa con un centro al área y el recién ingresado Bretos marcaba de cabeza el empate. El equipo de Lagunas tuvo que conformarse con un punto y gracias, porque ese gol les hirió de gravedad y, en el descuento, estuvieron a punto de encajar el segundo.