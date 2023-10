La victoria en Épila prolonga el buen inicio liguero del Calamocha

Por

Nueva victoria del CF Calamocha y una vez más siendo totalmente fiel a ese estilo tan caraterístico que ha impuesto el veterano y querido Sergio Lagunas en el club turolense. Los de Jiloca salvaron su visita a tierras zaragozanas con un triunfo por la mínima en feudo de la ADCF Épila con un tempranero tanto conseguido desde los once metros cuando el partido acaba de comenzar.

El soliatrio gol del especialista Fonsi suponene tres puntos más en el zurrón de un Calamocha que disputada la quinta jornada liguera se aúpa hasta la tercera posición de la tabla, un lugar privilegiado a sólo dos puntos del líder Ebro CD y a uno del segundo Ejea SD que no debe servir para crear falsas espectativas con respecto a lo que pueda hacer el equipo esta temporada pero que sin duda no oculta un inicio liguero inmejorable de los turolenses que les acerca de manera relevante al primer objetivo del club, que no es otro que el conseguir la permanencia en la categoría y lograrlo sin tantos apuros como en temporadas pasadas.

El partido comenzó bajo los parámetros habituales en los que se mueve el Calamocha, es decir orden defensivo y mucha tensión en todas y cada una de las pelotas, pero apenas se había podido vislumbrar cuál sería la oposición del Épila cuando en la primera llegada visitante el ariete calamochino Adán Pérez era derribado de forma clara en el interior del área y el colegiado de la contienda, Suberbiola Zúñiga, no lo dudaba un instante y señalaba el punto de los once metros. Allí se fue directo el especialista en penas máximas y casi todas las acciones a pelota parada, un Fonsi que superó al portero local Aaron Abad adelantando a los suyos en le marcador y colocando el marcador a favor a las primeras de cambio. El Calamocha no podía empezar mejor el duelo y eso era una grata noticia.

Y es que le tanto encajado dejó al Épila totalmente grogui y desubicado, ya que sin quedar a merced del calamocha tampoco conseguiría durante todo el primer periodo ni tener la pelota, ni dominar en lo territorial de manera efectiva ni por supuesto generar acciones no ya de gol, siquiera de peligro. El equipo de Rubén Zapater tardaría muchos minutos en volver a competir en igualdad y eso sin que ni siquiera el Calamocha le creara muchos problemas.

El equipo de Sergio Lagunas jugaría mucho m ejor en la primera parte que en la segunda, sobre todo en cuanto a juego hacía adelante se refiere, pero apenas si puso en aprietos a un rival que exhibió una inoperancia preocupante. El Calamocha atacó muy poco y sólo en acciones de estrategia dio la impresión de poder hacer un segundo gol, ya que en las escasas oportunidades que consiguió robar y montar el contragolpe con velocidad no fue capaz de llegar hasta el final con opciones reales de hacer gol. De esta manera hasta le descanso no habría ocasiones.

Tampoco las habría tras el paso por los vestuarios, ni locales ni visitantes, y eso sin duda sería el gran mérito del Calamocha, pues el entramado defensivo montado por Sergio Lagunas ahogó por completo a los de Zapater, incapaces de enlazar tres pases seguidos en zona de ataque y reduciendo su superior posesión a una desesperante circulación de pelota en horizonatl que no le llevaba a ningún sitio.

Los de Jiloca vivieron encerrados, parapetados en todo momento en torno a su portero y apenas si salieron de campo propio e incluso Unai Calavia se hartó a pegar pelotazos largos para el duelo dividido por alto, que invariablemente sería favorable a los locales, pero su eficacia defensiva y su seriedad y contundencia terminó por volver loco a un rival que no disfrutó de ni una sola oportunidad.

La mejor del Épila llegó en el tramo final con un polémico gol anulado a Bretos por supuesto fuera de juego y también Berdún inquietó mínimamente con un disparo cruzado dentro del área que no vio puerta. En todo caso demasiado poco como para hacerse acreedor a la igualada.

