El CD Teruel, a por la tercera a Logroño (18:30 horas)

Buena parte de una posible salvación para por Logroño. Conseguir una tercera victoria consecutiva en un estadio como Las Gaunas y ante un rival directo como el SD Logroñés sería un paso de gigante en la andadura del CD Teruel por mantener la categoría. Raúl Jardiel hablaba de continuidad en la conferencia de prensa previa al duelo y es que el técnico sabe que su equipo pasa por el mejor momento de la temporada y no quiere desaprovecharlo. Con Ahn en la última fase de su recuperación, sin Cabetas ni Víctor Sanchís y con Carmona entre algodones, el bloque rojillo se desplaza, acompañado por su afición, este sábado a tierras riojanas en busca de una victoria que empezaría a poner a tiro salir de la zona de descenso.



Las dos victorias seguidas del conjunto turolense ha reforzado la moral de un equipo que sabe que la posibilidad de salvar la temporada pasa por completar una segunda vuelta como la que está completando. Tras mostrar su mejor versión en Tarragona y saber sufrir en Pinilla frente al Rayo Majadahonda, el CD Teruel afronta una nueva oportunidad para sumar de tres ante un equipo de la zona baja de la clasificación, como es el SD Logroñés, pero que ya superó al conjunto de Pinilla en el encuentro de la primera vuelta.



Sin embargo, desde aquel triunfo, el 10 de diciembre, el conjunto riojano solo ha sido capaz de ganar un partido más de todos los que ha disputado hasta ahora. Ningún entrenador ha encontrado la forma de sacar el rendimiento esperado de una plantilla muy completa, por lo que ya han sido tres los inquilinos del banquillo de Las Gaunas esta temporada. El mítico exjugador vasco Aitor Larrazabal trata desde finales de diciembre de encauzar el rumbo del equipo. Para el nuevo entrenador el choque de este sábado puede resultar decisivo, según explicó en rueda de prensa: “No me gusta hablar en exceso de finales, pero el partido de mañana es una final”. En un momento completamente distinto llega un CD Teruel que tiene ganas de más. “Los últimos dos partidos se vio una muy buena versión de lo que somos y de lo que quería Raúl implementar en el equipo. Encima han acompañado los resultados en estos dos últimos partidos”, comentaba Aitor Pascual, que regresará a la titularidad casi seguro al estar sancionado Víctor Pascual. El lateral reconoció que el trabajo se venía haciendo bien desde hace varias semanas y que ahora se ven recompensados con los triunfos: “Es cierto que llevábamos trabajando muy bien en los anteriores partidos y haciendo buenas actuaciones, pero la fortuna no estaba de nuestro lado. En estos dos últimos ha sido diferente. Es un plus de recompensa a nuestro esfuerzo. Sabemos que puede estar ahí y debemos seguir en esta línea”.



El camino del CD Teruel pasa por ganar a un SD Logroñés que además contará con una baja que puede ser determinante de cara al encuentro. El cuadro riojano no podrá contar con su gran referencia en la zona de ataque, el delantero Jordi Escobar, que es baja por acumulación de cartulinas amarillas. El ariete suma más de un tercio de todos los goles que lleva su equipo. Con siete dianas es el máximo anotador de la disciplina de Las Gaunas y está entre los diez máximos anotadores del grupo.Su ausencia es una gran noticia para un CD Teruel que llega también en un buen momento de forma física en casi todas sus demarcaciones, con la única excepción de la defensa, en la que Cabetas finalmente no pudo entrar en la convocatoria y Carmona será duda hasta el último minuto. De tal manera, Raúl Jardiel podría repetir el mismo once con el que consiguió la victoria de la semana pasada ante el Rayo Majadahonda con la única modificación de Aitor Pascual por Víctor Sanchís.



Además, el equipo contará con el apoyo de dos centenares de aficionados rojillos que se desplazarán hasta Logroño para ser el jugador número doce y tratar de ayudar a los suyos a conseguir una victoria que puede ser providencial de cara a la pela por la permanencia. “La afición se ha volcado y nos viene a apoyar a Logroño. Allí nos veremos, lo vamos a dar todo”, comentaba un Aitor Pascual que sabe que la etapa de esta jornada puede ser importante en la carrera de fondo en la que se encuentra inmerso el CD Teruel.