El CD Teruel afronta la recta final con la intención de dar un paso al frente

Cinco partidos por delante y un trabajo que completar. Es el panorama que tiene por delante el CD Teruel en una recta final de campeonato que se antoja ilusionante y desafiante a partes iguales. Por ello, Víctor Bravo lanzó un mensaje ambicioso tras el cuarto empate consecutivo: “Es el momento de dar un pasito al frente e ir más a por los partidos. Lo vamos a trabajar, porque eso es responsabilidad mía”. Tras una temporada muy completa la conclusión tiene que llegar en forma de ascenso directo, por lo que los empates deben convertirse en victorias, ya que el equipo rojillo es el que más igualadas ha acumulado en lo que va de temporada. Sin embargo, los de Víctor Bravo también son el conjunto que menos pierde de toda la Segunda RFEF. De tal modo, el discurso que hasta ahora había puesto encima de la mesa el técnico turolense, con el mensaje de que sumar siempre es positivo, sigue teniendo validez aunque hacerlo de tres en tres aliviaría el nerviosismo que ya merodea por Pinilla.



El CD Teruel se mantiene en lo más alto a pesar de haber perdido parte de la ventaja de la que disponía respecto a sus perseguidores. Los últimos empates han reducido a tan solo tres puntos la diferencia con la Peña Deportiva, que tras la derrota de la pasada semana volvió a vencer de manera contundente al Prat.



La presión comienza a hacer acto de presencia en un vestuario que continúa haciendo historia, al haber perdido únicamente un partido de los 29 disputados hasta el momento, pero que debe finiquitar la faena si no quiere tirar por tierra el trabajo realizado durante estos meses. Números de campeón No perder siempre resulta positivo. De hecho esa ha sido una de las claves del éxito turolense. El equipo rojillo es, junto al Arenteiro, el único que ha perdido en solo una ocasión en lo que va de temporada. Aragoneses y gallegos comparten los mejores registros en cuanto a derrotas de toda la Segunda RFEF y ambos lideran sus respectivos grupos.



Sin embargo, los números del Arenteiro, que le hacen estar a tan solo un punto de proclamarse campeón, son algo mejores que los del CD Teruel en el computo global. Los de Orense han acumulado diecinueve triunfos y nueve empates, por lo que disponen de 66 puntos en su haber.



En ese aspecto, el CD Teruel tiene su particular asignatura pendiente con los empates, ya que el conjunto aragonés también es uno de los cuatro equipos de toda la Segunda RFEF que más partidos ha quedado en tablas.

Los de Pinilla han cosechado trece empates por el momento. Los mismos que el UCAM Murcia, del grupo 4, y que el Estepona y el Leganés B, del grupo 5. Estos registros, que además han llegado de cuatro en cuatro en dos ocasiones esta temporada, le han complicado la vida a un CD Teruel que hace algunas semanas acariciaba el campeonato liguero con la punta de los dedos y que ahora va a tener que apretar para conseguirlo. La parte más dura del curso Con todo ello, el conjunto rojillo afronta la que se puede considerar como la parte más dura del curso todavía con un partido de ventaja sobre la Peña Deportiva.

En los cinco encuentros que tiene por delante el conjunto dirigido por Víctor Bravo se enfrentará a todos sus rivales directos, por lo que el técnico consideró que es ahora cuando sus muchachos tienen que dar el do de pecho para conseguir el ascenso directo.



La primera prueba de fuego será el próximo domingo en Pinilla ante un Valencia Mestalla que tampoco atraviesa su mejor momento de la temporada. El filial che solo ha ganado uno de sus últimos cinco encuentros y ya está más cerca de la cuarta posición (2 puntos) que de la segunda (4 puntos). Además, la próxima jornada puede resultar diferencial para la clasificación final, ya que también se enfrentan la Peña Deportiva y el Espanyol B entre ellos.



No obstante, la del próximo fin de semana no será la única fecha complicada que el CD Teruel tenga por delante. Tras la visita del Valencia Mestalla a Pinilla, la escuadra rojilla tendrá que viajar hasta Santa Eulalia para enfrentarse al que parece el gran candidato a disputarle el primer puesto. El choque ante la Peña Deportiva a falta de cuatro jornadas para el final de la competición empieza a tomar tintes de partido decisivo por el título.

Pase lo que pase en el Municipal de Santa Eulalia del Río, los turolenses todavía tendrán tres encuentros más para aclarar su futuro: la SD Formentera en Pinilla, el Manresa lejos de Teruel y el Terrassa en casa. Play-off asegurado Aunque el empate ante el Ebro no supuso una gran alegría para el equipo rojillo, sí que sirvió para asegurar de manera matemática la presencia del CD Teruel en la fase de ascenso, después de pasar casi toda la temporada en los lugares más privilegiados de la tabla.



Los aragoneses cuentan con 16 puntos de ventaja sobre el Terrassa cuando solo restan 15 por disputarse, de manera que se aseguran la posibilidad de estar en el play-off en caso de no conseguir el ascenso directo. De tal modo, el primer objetivo de la temporada queda cumplido antes de hora. El año pasado, el equipo turolense tuvo que esperar hasta la penúltima jornada para confirmar su presencia en las eliminatorias por subir a Primera RFEF, tras realizar un final de curso muy mejorable. Este año, sin esa presión, los de Pinilla intentarán protagonizar un final de curso más acorde a lo visto durante casi toda la temporada sobre los terrenos de juego para así materializar el ascenso directo y evitar las complicaciones de un play-off con los mejores cuadros de la categoría, como el del curso anterior.