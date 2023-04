El CD Teruel tiene la oportunidad de sellar el título de la categoría

Por

A un paso, a tan solo un paso está el CD Teruel de certificar matemáticamente el título de la categoría. Algo que parecía tan lejano al principio de la temporada y de lo que muchos hicieron burla, ahora está tan cerca que casi lo pueden acariciar. Este fin de semana el conjunto rojillo tiene su primera bola de partido ante la Peña Deportiva, ya que de vencer podrían estar muy cerca de sellar el título del grupo tres de la Segunda RFEF y, por consiguiente, el ascenso directo. No obstante, para eso el Espanyol tendría que perder su partido ante la SD Formentera, por tanto, los rojillos estarán también muy atentos a lo que pase en este encuentro. Ant esta situación, Víctor Bravo quiso compartir sus sensaciones, quien se mostró cauto: “Se da la casualidad de que, si se dan los resultados, podemos conseguir el ascenso, pero nosotros nos lo tenemos que tomar como un partido más, como lo que es. Todavía restan muchas jornadas para el final y queremos hacer las cosas bien”, y es que Víctor Bravo es consciente de la magnitud del desafío al que se enfrentan: “Sabemos que nos enfrentamos a un buen equipo, en su campo y que tenemos que competir de manera excelente para llevarnos los tres puntos”.



Pese a ello, el equipo llega bien y confianza después de haber vencido al que era otro de sus rivales directos, el Valencia Mestalla: “El domingo pasado remontamos a un muy buen equipo como es el Valencia Mestalla. Eso nos da moral, nos hace que sigamos ahí con esa autoestima alta, con esa felicidad y así se trabaja muy bien durante la semana”, indicó el propio Bravo, quien añadió que “es un partido de mucha dificultad, pero vamos con la ilusión de competirles e intentar sacar los tres puntos”.



Esta semana el equipo ha vuelto a trabajar como siempre, a un gran nivel y con el partido de la Peña Deportiva en el punto de mira: “Esta semana ha sido de mucho nivel, de mucha alegría, de mucha concentración y de mucha tensión, que también es normal a final de temporada”, comentó el mismo entrenador.



Respecto al partido, Bravo también añadió las que para el son las claves para llevarse el partido, que pasan por la seriedad deportiva y la eficiencia en las transiciones: “Las claves van a ser contener su ataque posicional, no dejar que se sientan cómodos en ese bloque medio, y hacer buenas transiciones cuando tengamos el balón para encontrar a ese hombre liberado que nos habilite para poder atacar los espacios”, explicó el técnico.



Así pues, con todos estos ingredientes y con el conjunto rival bien estudiado, el CD Teruel saldrá a por todas en el día de hoy para poder hacer los deberes. El que no se sabe si saldrá en este encuentro es Emaná, que sigue en duda: “Se ha hecho pruebas y aparentemente está bien. Mañana hará los primeros ejercicios con el equipo y a ver como se encuentra”, comentó Bravo al respecto. El último empujó de la afición Este domingo en las inmediaciones de Pinilla el club instalará una pantalla gigante para que los aficionados puedan pasarse por el campo para seguir el partido y trasladar toda su energía a los jugadores que estarán disputándose un encuentro de vital importancia en las Islas Baleares ante la Peña Deportiva.



El encuentro tendrá lugar a las 12:00 horas, no obstante, la afición podrá comenzar a asistir a Pinilla a partir de las 11:15 horas para empezar a calentar motores y mostrar todo su apoyo.



Esta es una iniciativa con la que el club pretende que la afición y el equipo vuelvan a hermanarse con un objetivo común, la victoria. “Es maravilloso el sentir que está la gente tan enganchada con nosotros. Vamos a intentar darles una alegría y hacer un gran partido”, comentó el técnico rojillo, Víctor Bravo, al respecto.