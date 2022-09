El CD Utrillas debuta en Tercera con la intención de mantener la categoría

Por

El Utrillas se marca como objetivo para su regreso a la Tercera División el defender el nuevo estatus que alcanzó la pasada temporada proclamándose campeón del Grupo III de la Regional Preferente aragonesa. Los mineros serán los primeros en echar a rodar el balón esta campaña, enfrentándose en La Vega al Ejea, que regresa a Tercera tras su poco afortunada aventura en Segunda RFEF.

El entrenador del CD Utrillas y artífice del ascenso a Tercera, David Pitu Lerga, afirmó ayer sentirse “muy satisfecho del trabajo del equipo” durante la pretemporada tras “un mes bastante intenso” en el que la planilla ha “ido de menos a más, tanto en el número de sesiones como en preparación y en que el equipo vaya adquiriendo, de cara a la liga, tanto en el aspecto defensivo como ofensivo”, dijo el míster.



Lerga reconoció, no obstante, que aunque todavía hay “tiempo y margen para seguir perfeccionando aspectos” el equipo está en condiciones de llegar en un buen momento al inicio de la competición oficial. Sin embargo, y a pesar de insistir el técnico en su satisfacción sobre “cómo ha transcurrido todo”, puso la mácula de las lesiones con las que llega el equipo al estreno liguero. Lerga reconoció que “algún jugador no va a llegar a este inicio de liga”, aunque trató de normalizar el hecho calificándolo como “algo normal de las pretemporadas”. Fleta y Pumareta y, posiblemente, alguno más se perderán el partido contra los ejeanos mientras se recuperan de sus respectivos esguinces. Pumareta arrastra un esguince de grado 2 que también le ha afectado a las estructuras de alrededor del tobillo por lo que se ha perdido la pretemporada y aún tardará, previsiblemente, en incorporarse a las órdenes del Pitu. Por su parte, el esguince de Fleta es de grado 3 por lo que a las seis semanas de recuperación habrá que sumar el tiempo que le lleve ponerse a tono tras la inactividad.



Sobre la importancia de estas ausencias en la pizarra de Lerga, el míster recordó que cuenta con una plantilla de 20 jugadores “bastante compensada en todos los puestos” con jugadores de “un nivel bastante parejo” por lo que “aunque (las lesiones) nos crean el problema de no poder contar con esos jugadores, tenemos el volumen de plantilla necesario para poder contrarrestarlo sin echarles de menos y poder trabajar con los jugadores que tenemos en estos momentos”. La plantilla Para el regreso a la Tercera División, después de 25 años fuera de esta categoría, Lerga ha reiterado su confianza en algunos de los hombres con los que firmó el campeonato y el ascenso el año pasado reforzando el vestuario con nuevas incorporaciones. Sobre su nuevo vestuario, el entrenador del conjunto minero aseguró estar “contento” por cómo ha evolucionado el equipo en las últimas semanas. “Hay jugadores del año pasado que saben cómo trabajo y que tenían conceptos ya adquiridos y los nuevos se han ido adaptando perfectamente”, dijo el técnico que celebró, además, que “los nuevos y los veteranos ya se van conociendo tanto en los entrenamientos como a nivel personal en el campo sabiendo cómo se mueven. La cosa ha ido a mejor cada día. En ese sentido, la pretemporada nos ha servido para bastante”, añadió. Buenos resultados Con un balance de cuatro victorias, un empate y dos derrotas, la pretemporada del Utrillas ha arrojado unos resultados positivos. Sin embargo, el técnico reconoció que la mayoría de esas victorias se produjeron ante rivales que, como Alcañiz, Giner Torero, Alcorisa o Montecarlo, son de una categoría inferior. “Los resultados de la pretemporada no es algo que e suponga un quebradero de cabeza. La intención era más trabajar todos juntos, repartir cargas y minutos y mejorar el conocimiento tanto de los jugadores como de los jugadores entre ellos”, explicó el entrenador, que aunque valoró los resultados como “positivos” recordó que los rivales eran de “categoría inferior”.



Por eso, y con la prudencia de saber que los resultados de este verano pueden resultar engañosos, ahora el Utrillas se centra en el arranque liguero en el que comenzará enfrentándose a dos “rivales poderosos que van a pelear por el ascenso a Segunda RFEF, que son los dos equipos que han descendido de categoría Ejea y Huesca B”. Serán, dijo, “dos piedras de toque muy complicadas” ante las que confía en que su equipo llegue en “buenas condiciones para plantar cara y dar alguna sorpresa”. De hecho, después de estos dos complicados contrincantes, el azar quiso emparejar al conjunto minero recién ascendido con otros enemigos de la entidad de Robres, Binéfar o Barbastro ante los que jugará “con todo el respeto del muno pero sin miedo”.