El Club Voleibol Teruel se asegura su plaza en los playoff por el título

Por

El Club Voleibol Teruel disputará los playoff por el título. El punto con el que regresó de su expedición a Melilla y el que logró arañar ante el Intasa San Sadurniño le han valido para asegurarse una plaza, pase lo que pase hasta final de temporada, en la lucha por el campeonato.



Los naranjas han terminado su particular maratón competitivo afincados en la sexta posición con un saldo de 29 puntos, empatado con el Feníe Energía CV Palma, que con un partido disputado le aventaja, no obstante, en cuanto al número de victorias.



La Federación Española de Voleibol ha reeditado el formato de ocho equipos para la disputa de las eliminatorias por el título de campeón de la Superliga. En este escenario el noveno clasificado, el Léleman Valencia, ha acumulado a estas alturas un saldo de 14 puntos, por lo que, con cuatro partidos de liga regular todavía por disputar, en el mejor de los casos podría llegar a sumar 26 por lo que en ningún escenario alcanzaría a superar la puntuación actual de los turolenses, manteniendo a día de hoy los valencianos únicamente la opción de desbancar a Rotogal Boiro, si lo gallegos perdiesen todos los partidos de liga regular que tiene todavía por jugar y que por las cancelaciones a consecuencia de la covid son siete, siendo los coruñeses el equipo con más encuentros atrasados pendientes de la competición.



El CV Teruel se mantiene en el grupo de equipos con encuentros pendientes, aunque los pupilos de Miguel Rivera se pondrán al día este lunes, recibiendo en Los Planos al Rotogal Boiro para llegar a la Copa del Rey con el saldo de partidos equilibrado.



Aunque matemáticamente el CV Teruel tendría aún posibilidades de escalar hasta la segunda posición, en el vestuario naranja se mira a la cuarta posición como el mejor horizonte al que poder aspirar, ya que las últimas jornadas depararán encuentros entre los primeros. Así, la última jornada ofrecerá el enfrentamiento entre el Guaguas y el Melilla Sport Capital en un duelo en el que se podría decidir el título honorífico de campeón de la ligar regular.



“La realidad es que pensar en quedar más arriba del cuarto es bastante utópico”, reconoció anoche Miguel Rivera, que descartó la posibilidad matemática de alcanzar la primera posición ya que aunque “Almería, Melilla y Guaguas están empatados a 42 puntos, sacándonos al CV Teruel 13. A nosotros nos quedan 15 puntos por jugar, por lo que ninguno de ellos podría hacer ningún punto en el resto del campeonato, lo que es imposible porque se enfrentan entre ellos. Es matemáticamente imposible que quedemos primeros”, explicó el entrenador naranja.



El equipo turolense no entrenó ayer para disfrutar de una merecida jornada de descanso después de una extenuante tanda de semanas de doble partido con largos desplazamientos entre ellos y de haber cerrado este intenso periplo con dos duros partidos que se tuvieron que resolver en el tie break. Los turolenses reciben este sábado en Los Planos a Unicaja.