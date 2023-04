El desafío del CD Utrillas para cerrar la presente temporada

Por

El CD Utrillas no tendrá una última jornada tranquila, y es que, pese a haber logrado sus objetivos de la permanencia, su rival, el Caspe llega con cierta incertidumbre acerca de su propia salvación, por lo que saldrá dispuesto a llevarse la victoria y complicarle al Utrillas su intención de cerrar la temporada sin mancillar la gran dinámica que han forjado a lo largo de este último tramo de la campaña: “Me espero un rival que va a venir con muchas ganas y va a venir más motivado porque todavía no tiene cerrada la salvación del todo, ya que está pendiente de los arrastres”, comentó el técnico minero, David Pitu Lerga al respecto.



El Caspe llega a este partido ocupando la posición número trece, un puesto que podría verse afectado por los arrastres y terminar descendiendo a la Regional Preferente. De esta manera, tratará de llevarse la victoria para poder pasarle la patata caliente al Cuarte, que marcha en la decimosegunda posición, a tan solo un punto del rival de los mineros. Unas condiciones que podrían poner en aprietos a los mineros que, pese a no jugarse nada, sí que buscarán cerrar la temporada de manera positiva: “Nosotros queremos terminar la temporada intentando conseguir esa última victoria. Jugamos en casa con nuestra afición, con nuestra gente y llevamos diez jornadas consecutivas sin perder, así que trataremos de conseguir terminar ese ciclo de manera positiva y a la vez terminar lo más arriba posible”, indicó Lerga en una muestra más de su absoluta ambición.



En este sentido, el propio técnico compartió las que el considera que son las claves para poder brindarle ese último triunfo a su afición, que pasan por no dejarse embelesar por esa tranquilidad que ostentan y mantenerse serios a nivel defensivo: “Lo primero y principal es que consigamos, dentro de la tranquilidad que tenemos, ser intensos y mantener la intensidad que hemos tenido durante todo el año. Y luego tenemos que saber defender muy bien a los jugadores peligrosos que tienen de arriba, que, a nivel individual, tienen muchísima pegada y muchísimo gol”, explicó Pitu Lerga.

Para este partido, Lerga no podrá contar con Franco Gazzoni, que no estará, ya que se marchó a visitar a su familia a Argentina, y también son duda Gorgas y Mele, que llegan al encuentro con ciertas molestias.