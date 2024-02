El Fuensport acumula su cuarta victoria consecutiva

Por

Gran partido el disputado por las chicas del Fuensport Femenino el pasado domingo en el campo Luis Milla, que les enfrentaba al Villanueva para cosechar su cuarta victoria consecutiva. Las turolenses salieron muy serias desde el comienzo del partido y llevaron el peso constante del juego durante los noventa minutos.



Apretaron las franjirrojas desde el principio la salida de balón de las visitantes, robando balones muy arriba y generando constante peligro. Tras varias internadas por la banda derecha a través de Arancha Maldonado e Irina Lorente, llegó el minuto 12 de partido con un córner a favor de las locales. Elena Orriols ya había botado un par de saques de esquina con anterioridad que a punto estuvieron de acabar en gol, pero a la tercera fue la vencida. La propia Orriols puso un balón medido a la cabeza de Paula Gorbe que abrió el marcador, y su cuenta personal de la temporada.

La defensa rayó un gran nivel durante los noventa minutos que se vieron recompensados por el gol, disponiendo, además, de otros tres remates a balón parado que no entraron gracias a buenas intervenciones de la portera visitante, Paula Barón, que, a pesar de la goleada, fue la mejor jugadora del equipo azulgrana, o de la defensa villanovense.



Siguieron explotando esa banda derecha las locales, generando una y otra llegada. En la enésima, Maldonado puso un centro raso al área, que Paula Giménez mandó al fondo de la red. Era el minuto 35 y el dominio empezaba a tener reflejo en el marcador.



Ocho minutos después, y tras un gran pase de Orriols a la espalda de la defensa, Maldonado buscaba el palo corto de la portería visitante en un mano a mano con Barón. El 3-0 llegó antes del descanso.



Tras la reanudación, las locales no bajaron la intensidad. Lo demostró María Játiva, con mucho hambre de gol en su lucha por el pichichi, y que lo estuvo buscando durante todo el partido. Tras una jugada individual se quedaba, mano a mano, ante la portera. No había pasado ni un minuto de la segunda parte cuando el 4-0 subió al marcador. Con un pase a la espalda de la defensa, diez minutos después, Játiva volvía a tener un uno contra uno frente a Barón, redondeando la goleada.



No le perdió la cara el equipo local al partido en ningún momento, no concediendo oportunidades a las de Villanueva de Gallego, manteniendo la portería a cero. En el minuto 68, entraron al campo Marta Mañas y Johanna Munera. En la cabeza de Mañas, a centro de Munera, estuvo a punto de llegar el sexto, pero el testarazo se encontró con el palo de la portería.



Las turolenses llevan cuatro victorias en los cuatro partidos de este 2024, manteniéndose quintas clasificadas.