El Fuensport saca un punto de oro sobre la bocina

Salida dificilísima la que tenía esta semana el Fuensport femenino que visitaba al Huesca, un equipo muy bien conformado y que, como viene siendo habitual, peleará por los puestos de cabeza.

Salieron las turolenses muy bien ordenadas, dispuestas a jugar su partido, buscando posesiones largas en campo contrario e intentando aprovechar el juego exterior, y dominó la posesión durante los primeros 20 minutos aunque sin tener claridad en el ataque.



A pesar de que la posesión era del equipo visitante, las locales salían con mucha velocidad por mediación de sus tres atacantes, llevando mucho peligro en sus internadas hasta que en el minuto 24, Carlota Acín transformaba el 1-0 tras una jugada muy vertical que no atinaron a cortar las del Fuensport.

A partir de ahí, bajaron un poco la intensidad las verdes, perdiendo el balón durante gran parte de lo que quedaba de primer tiempo. Cuando recuperó el dominio, quedaban menos de diez minutos para el descanso, y el partido estaba igualado en todos los factores.



El segundo tiempo comenzó con el mismo guión del primero. Posesión de las visitantes, salidas con velocidad de las locales. Pero a partir del minuto 70 el partido se volvió loco. Se partió el Fuensport, que defendía con tres centrales y dos centrocampistas, y que no acertaba a encontrar en largo a las cinco de vanguardia. Cada balón caía siempre en posesión de las oscenses que tuvieron varias ocasiones de ampliar su renta, sobre todo en las botas de la ya goleadora Carlota Acín, que dispuso de las mejores ocasiones del encuentro.



Con el tiempo cumplido, el equipo oscense cometió una falta en una salida del Fuensport, que llevaba diez minutos empezando a conectar con las de arriba, en la banda izquierda, a la altura del medio campo. Era el minuto 93, y la iba a votar Johanna Munera. Tras varios rechaces le llegó el balón a Arancha Maldonado que, desde 30 metros, vio a la portera adelantada y se sacó un gran disparo que se encontró con el larguero. El balón repelido lo rozó Elena Orriols lo justo para que no lo pudiera sacar la defensa, y le cayera a los pies dentro del área a Nerea Cortés, que esta vez no perdonó.



Apenas se jugaron treinta segundos más antes de que el árbitro diera por finalizado un encuentro del que el Fuensport femenino se llevó con un buen gol en el tiempo de descuento un punto de oro.