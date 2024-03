El Pamesa pelea, pero no puede con un potente Unicaja (1-3)

Por

El Pamesa volvió a estar cerca, pero cayó de nuevo ante el Unicaja en un duelo parejo que se llevaron los ahorradores gracias a arreones incontestables. Los turolenses mostraron una imagen seria y se llevaron el tercer set, pero no pudieron llevarse nada de provecho y tendrán que esperar hasta la última jornada para tratar de ser cuartos.



Con el último precedente entre turolenses y almerienses todavía en la retina, nadie quería perderse una nueva edición del Clásico del voleibol español. El ambiente ensordecedor de Los Planos denotaba que el encuentro era de vital importancia para los de Torcello, que comenzaron con una buena renta de dos puntos de inicio.



Al otro lado de la red, el cuadro ahorrador, vestido completamente de blanco, también tenía mucho en juego y no iba a dejar que los de casa sumasen los tres puntos con facilidad. La igualdad marcó el inicio del primer set, como era de esperar.



Las diferencias se marcaban sobre todo en la red, donde los naranjas comenzaron mejor pero fueron perdiendo fuelle a favor de un Unicaja que empezó a encontrar su mejor versión con el paso de los minutos y forzó el primer tiempo muerto de la tarde al colocar el 7-10 en el marcador.

La pausa no le vino mal al cuadro turolense, pero el Unicaja tampoco aflojó y siguió manteniendo el colchón de tres puntos que en un par de minutos más flojos de los locales se había empezado a tejer (12-15).



Con una gran pipe, Emilio Ferrández redujo las diferencias a solo un punto pero los errores en el servicio de los turolenses impidieron que llegase la igualada. En otro arreón almeriense, regresó el más tres al marcador y Maxi tuvo que volver a detener la contienda (15-18).



Tras el tiempo técnico, la renta visitante creció y todo parecía estar visto para sentencia, pero el equipo turolense puso una marcha más en el momento oportuno. Con un gran trabajo conjunto, los de Torcello volvieron a ponerse a solo un punto y obligaron a pedir el primer tiempo muerto a Carreño. Todavía había set por delante (20-21).



La diferencia de uno se mantuvo hasta que la olla a presión en la que se había convertido Los Planos logró que volviese la igualada a 23. Sin embargo, la primera bola de set fue para los visitantes, que no fueron capaces de aprovechar ni esa ni la siguiente de la que dispusieron. Pero a la tercera fue la vencida para el Unicaja, que se terminó llevando un set en el que el Pamesa Teruel no tiró la toalla y demostró perseverancia, aunque sin premio en esta ocasión (25-27).



Volvió a empezar bien el bloque naranja en el segundo capítulo de la tarde, pero la historia de la primera manga se repitió y el Unicaja volvió a hacerse con una ventaja de tres puntos ante la que Maxi Torcello buscó soluciones.



Sin embargo, la rotación de saque de Víctor Rodríguez todavía le hizo más daño al equipo de casa. La renta ascendió hasta las cinco unidades y Torcello dio entrada a Miguel Ángel Martínez para tratar de detener la sangría. El colombiano dio algo de luz a los suyos, pero no logró detener a un Unicaja mucho más certero que todavía siguió agrandando las diferencias sin dar demasiadas opciones de poner el empate a su oponente (7-13).



Cuando los turolenses se pusieron en doblos dígitos, los almerienses ya contaban con una ventaja de cuatro puntos, por lo que la situación era complicada. Sin embargo, Ferrández volvía a enchufar a la afición naranja con un buen punto que vino acompañado de otra acción defensiva de mucho mérito que terminó en punto. Todavía era posible (12-15).



En un momento, los naranjas se vieron a solo dos puntos de los andaluces, pero de nuevo un mal servicio por parte del Pamesa y un par de malas decisiones hicieron que todo se pusiese cuesta arriba. El Unicaja llegó al vigésimo punto y puso el acelerador para hacerse con el segundo set. Poco pudieron hacer los muchachos de Torcello ante un Unicaja que no perdonó su oportunidad de ponerse a un solo set de la victoria (18-25).



El Pamesa solo tenía una opción: ganar el tercero. Esa era la única forma de alargar el partido y tratar de sumar puntos importantes de cara a la última jornada de temporada regular.



Áxel Téllez y Miguel Ángel Martínez sumaron los dos primeros puntos del cuadro turolense, pero no lograron despegarse en el electrónico. Si remontarle al Unicaja ya de por sí es complicado, hacerlo sin Mauro Zelayeta, que se quedó en el banquillo por unas molestias físicas.



En esta ocasión, al menos el cuadro dirigido por Carlos Carreño tampoco logró hacerlo y la igualdad fue la tónica dominante durante los veinte primeros puntos.



Áxel encontró su momento en la red y se puso a darle puntos importantes al Pamesa Teruel para tratar de buscar el empate. El central mexicano también ejecutó un par de buenos servicios que sirvieron para darle la vuelta a un marcador que tenía una mínima ventaja favorable a los almerienses antes de que Téllez pusiese a funcionar la maquinaria (10-9).



La reacción enchufó a los naranjas, que por medio de Emilio Ferrández se pusieron con ventaja de tres puntos. Sin embargo, el castellonense se llevó un fuerte pelotazo de su compañero y tuvo que ser sustituido cuando mejor lo estaba haciendo. El partido perdió algo de ritmo debido al incidente y Emilio se retiró a los vestuarios para recuperarse del golpe.



Pero pese a los problemas que iban apareciendo, el Pamesa seguía en su mejor momento de concentración y eso se notaba. Los turolenses forzaban otro tiempo muerto procedente del banco ahorrador y se ponían con cuatro puntos de ventaja (15-11).



Con Isaac Valiño al saque, los de Torcello crecieron y pusieron en apuros a los de Carreño. La diferencia subió hasta los cinco y ahora eran los de casa los que tenían la sensación de que era muy difícil que se escapara el set (17-12).



Pero al otro lado de la pista estaba un Unicaja que sabe aprovechar muy bien cualquier mínimo error para hacer suyo el partido. Lo intentaron con un parcial de 3-1, aunque fueron los aragoneses los que superaron la barrera de los veinte antes que los andaluces (20-16).



Un punto polémico y una penalty de Fresquet volvían a hacer vibrar a la afición naranja, que también estaba convencida de que todavía se le podía dar la vuelta al partido. Fresque fue el que también colocó el 23-18 y el Pamesa enfiló su camino hacia el 2-1.



Vildósola sumó el vigésimo cuarto para los turolenses y Áxel Téllez fue el encargado de sumar el primero de la tarde para los de casa y hacer creer a la hinchada naranja (25-21), A continuar la reacción

En la reanudación, Emilio Ferrández regresó a pista con sus compañeros por un momento, pero el receptor no terminaba de estar recuperado y regresaba al banquillo.



Sobre la pista, las decisiones arbitrales caldeaban el ambiente, con un par de puntos polémicos que ponían el empate a 2 en el marcador.



El incremento de decibelios en el pabellón ponía de manifiesto la importancia de este cuarto set, en el que los de casa debían continuar con el plan de juego de los minutos previos.



Las ventajas volvían a ser mínimas en el inicio del parcial, con el Unicaja uno o dos puntos por encima de su oponente, pero sin el dominio que había demostrado durante algunos momentos de la tarde (5-6).



Miguel Ángel Martínez devolvió la igualada al luminoso con un ace espectacular e inició una rotación que puso en problemas la recepción ahorradora, pero que tampoco terminó de marcar las diferencias. Vildósola imitó a su compañero y clavó otro saque directo tras una nueva decisión controvertida del árbitro que desesperó a los visitantes (10-8).



Sin embargo, los ahorradores se repusieron del bajón anímico a base de puntos y no solo le dieron la vuelta al electrónico, sino que tomaron una ventaja de tres puntos justo antes de alcanzar el ecuador del set. Torcello tuvo que poner pausa (11-14).



Volvió del tiempo muerto con doble punto el Pamesa Teruel y el público agradeció el trabajo de todos sus jugadores. El partido comenzaba a tomar los mismos tintes épicos que ya tuvo el de los cuartos de final de la Copa del Rey, con acciones muy elaboradas por parte de las dos escuadras. La igualdad cada vez era mayor, al igual que el espectáculo (13-15).



Pero la ventaja seguía siendo para los ahorradores, que encaraban la recta final del set con una renta que se fue ampliando, obligando a Maxi Torcello a pedir un tiempo muerto antes de que los almerienses diesen un golpe que podía ser el definitivo (15-19).



La parada técnica no hizo más que reforzar la confianza de un Unicaja que salvaba bolas que parecían insalvables para colocarse a orillas de una victoria en Los Planos (17-22).



Un error no forzado le dio la primera bola de partido a los de Almería, que no fueron capaces de cerrarlo a la primera, pero sí a la segunda gracias a una gran finta de Bertassoni (19-25).